台股盤中平盤上下震盪 台積電守住1400元
美股四大指數18日收盤盡墨，台股今天（19日）開盤一度下跌近百點，但迅速翻紅，最多上漲逾百點，整體維持平盤上下整理。至上午10時30分，集中市場指數上漲77.89點，報26834.01點，成交值約新台幣2320億元。
觀察三大權值股表現，台積電一度下跌10元至1395元，但隨後翻紅守穩1400元關卡；鴻海最多跌3.5元至226.5元；台達電開低後反彈，最多上漲13元至911元。
具漲價題材的被動元件族群今天早盤表現相對強勁，國巨盤中最多漲8元至237元，漲幅約3.5%；蜜望實盤中觸及漲停板70.8元，凱美、華容、信昌電盤中均上漲超過半根停板，隨後漲幅收斂。
群益投顧總經理范振鴻分析，台股這波回檔主要有兩個原因，一是市場對於AI科技股估值偏高有疑慮，二是聯準會12月降息機率下降，預料台股短期震盪。不過長線來看，AI資本支出持續增加，而台灣是全球AI產業發展的關鍵供應鏈，相關廠商將受惠。
根據群益研究團隊預估，2026年台股企業獲利預估成長21%，2027年獲利預估成長14%，強勁的基本面有助支撐指數持續上漲。
明年2月聯準會（Fed）有投票權的分行行長將改選超過一半，范振鴻認為，美國總統川普人馬可望掌握聯準會，而川普的目標就是降息，預期明年下半年美國有機會迎來較大幅度降息。他看好台股整理之後，明年有望續創高。
（責任主編：莊儱宇）
