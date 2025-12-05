台股盤中平盤上下震盪 台積電股價狹幅整理

觀望美國聯準會下周降息動向，市場追價情緒平淡，台股今（5日）以27796.43點開出，隨後上漲超過30點，權值股台積電下跌5元，觸及1440元，聯發科漲40元，觸及1445元，鴻海漲1元，觸及229.5元。

中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話