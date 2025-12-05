台股盤中平盤上下震盪 台積電股價狹幅整理
美國聯準會（Fed）降息動態持續干擾股市，投資人觀望下周利率會議結果，台股今天（5日）盤中於平盤上下震盪整理。至10時30分，集中市場指數上漲22.69點，報27818.4點，成交值約新台幣2177億元。台積電盤中在1440元與1450元之間狹幅震盪。
觀察三大權值股表現，台積電盤中在1440元與1450元之間狹幅震盪；鴻海最多漲3元至231.5元；台達電下跌21元至978元。
美國媒體報導，川普政府正研擬於2026年推出機器人相關行政命令，助攻美國製造。機器人族群今天股價續強，慧友、羅昇、穎漢盤中攻上漲停，所羅門、昆盈盤中漲幅均超過6%。
統一投顧董事長黎方國分析，台股短線受到美國降息動態影響，波動加劇，但對於12月行情仍然維持樂觀看法。美國剛結束的黑色星期五購物季，銷售數據不錯；另外美國持續處於降息循環，資金面寬鬆，皆有利股市。
黎方國認為，年底是集團、法人作帳的重要時刻，近期台股呈現類股健康輪動，有助指數獲得支撐。
（責任主編：莊儱宇）
