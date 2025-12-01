台股盤中挫197點 台積電跌15元
台股今天（1日）開高走低，盤中下跌197點，至27429點附近，台積電下跌15元，聯發科、台達電撐盤，塑化、散裝航運等題材股雀躍；高價股普遍呈現疲軟態勢，但台股仍暫時保住「26千金股」。
台股上周回神大漲1191.54點，今天開盤無力上攻，指數以27674.16點開高，盤中低點下探27429.3點，下跌197.18點，暫時守住月線27420點。
截至約10時40分，台股加權指數下跌87.7點，至27538.78點，跌幅0.32%，電子股跌0.48%，金融股漲0.28%、櫃買指數下跌0.8%。
觀察權值股，台積電盤中跌15元，至1425元，跌幅1.04%，鴻海下跌1%以內，聯發科、台達電勁揚逾3%，廣達也上漲約1%撐盤。
觀察高價股走勢，股王信驊盤中下跌約5%，失守7000元大關，穎崴下探跌停2550元，川湖、旺矽、精測挫逾6%，緯穎、鴻勁、健策、創意、力旺、嘉澤、祥碩、旭隼等均下跌約3%，高價股普遍呈現疲軟態勢，但台股仍暫時保住「26千金股」。
PCB族群漲跌互見，欣興、台虹大漲6%，南電漲逾1%，景碩小漲，金像電、精成科、台光電下跌。
傳產股今天走勢較強，受惠漲價效應，南亞大漲逾4%，台聚、台苯、國喬、恆大走強。
俄烏戰爭有望停戰，重建商機帶動散裝族群大漲，新興、中航、慧洋-KY股價漲逾5%。貨櫃三雄萬海、陽明、長榮力守紅盤。
其他人也在看
開盤／台股早盤開高急殺55點！台積電翻黑挫15元 聯發科逆襲噴漲25元
台股今（1）日開盤延續美股黑五樂觀氣氛，早盤一度小漲55.6點、站上27,682.08點，不過一分鐘內隨即翻黑，下跌55.5點、報27,570.98點，短線震盪劇烈。權值股台積電開高走低，從上漲5元急挫15元至1,435元，外資已連三日倒貨；反觀聯發科逆勢強彈，一根噴漲25元成多方焦點。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
濱崎步IG發台媒報導酸中國！網揭超狂過去：很多人不知她當年多反骨
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。濱崎步除了在IG吐露心聲之外，這幾天她也頻頻在IG限時動態中轉發「繁體中文報導」，濱崎步舉動也引發網友熱議，就有人直言「很多人可能不知道，濱崎步當年有多反骨」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
散熱族群起飛、權值看旺、軍工衝！10檔進場時機曝了
[Newtalk新聞] AI應用全面升溫、科技供應鏈加速擴產的背景下，市場焦點持續聚集在具備成長題材與明確營運能見度的個股。本周熱搜榜上，AI伺服器水冷散熱、先進材料與運算相關族群需求強勁，帶動奇鋐、台光電、雙鴻等領漲。 同時，台股權值股台積電、鴻海、台達電與聯發科各自受惠於先進製程、AI 基礎設施與國際合作題材，成為外資與法人關注重心。 另一方面，金融、軍工與風險股也出現明顯分歧，從玉山金的併購布局，到雷虎受惠無人機政策動能，再到商丞因財務壓力遭列為全額交割，漲跌幅表現差異擴大。 以下是國泰證期解析本周市場最受關注的題材與個股動態： 奇鋐 奇鋐指出AI伺服器水冷散熱需求強勁，目前估計訂單能見度已看到2028年、累計前三季EPS 32.25元，創歷史新高，明年新增越南廠產能預料持續推升業績。近期股價在10月下旬區間震盪，中長線投資人可於季線上分批承接。 台光電 台光電董事長董定宇表示，明年訂單滿手，並加速全球擴產，聚焦高階銅箔基板市場。台光電持續看好AI伺服器、交換器、邊緣運算等應用需求穩健成長，股價28日再創歷史新高，短期均線多頭排列，建議沿著十日線偏多操作。 雙鴻 AI伺服器水冷散新頭殼 ・ 3 小時前
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
藥師偏鄉送暖 中央社獲台灣藥事報導獎特優
（中央社記者陳婕翎台北30日電）都會區藥局大街小巷林立，但對偏鄉而言，因為一群藥師守前線、送藥兼送暖，才能用藥不中斷，中央社記者蕭博陽、蘇木春報導南投熱血藥師故事，獲台灣藥事報導獎平面組特優。中央社 ・ 15 小時前
讀者投書/綠營高雄市長民調亂戰 英蘇合作動向及2028黨內布局受關注
民進黨高雄市長提名之爭進入白熱化，民調大戰成兵家必爭之地。某家英系色彩濃厚的民調公司，29日獨家公布邱議瑩領先的數據，除遭到國民黨立委柯志恩痛斥「不值得參考」外，選擇在蘇貞昌替邱議瑩站台前夕宣布，與新北市蘇巧慧相互拉抬的意味濃厚。他認為，英蘇聯軍挾制南北重鎮，是否挑戰賴清德連任，直指2028總統選舉？也引起議論。中天新聞網 ・ 22 分鐘前
鄭詩翰投入可轉債選擇權 大賠中學習資產累積至8千多萬
台股大漲大跌，什麼樣的投資策略可以避開短線下跌風險，又有高投資報酬率呢?。財經週日趴來賓-淡江大學財金系教師鄭詩翰，2019年中以250萬開始波段操作可轉債，可轉債獲利超過三千萬，至今資產累積超過8千萬。論壇中心／綜合報導淡江大學財金系教師鄭詩翰表示，高中開始接觸投資至今17年，歷經2次破產再站起來，一度是靠當沖、短線交易賺大錢，但是自覺盯盤沒辦法盯一輩子，2019年捨棄短線、當沖，決心做波段可轉債，一開始已250萬資金進場，至今靠可轉債獲利累積超過8千萬，今年大賺三千多萬元。鄭詩翰歷年成績單，2022空頭年獲利1189萬， 2023年底一檔晶宏虧損270萬，2024年初第一支千萬代表作誕生，波段可轉債實現獲利2386萬，2025年可轉債獲利超過三千萬，鄭詩翰表示，一個成功的投資高手，關鍵在於本多終勝，資金控管+保有彈性非常重要。原文出處：週日趴(影)／鄭詩翰投入可轉債選擇權 大賠中學習資產累積至8千多萬 更多民視新聞報導入夜急凍掀保暖潮 電商三大品類熱搜飆升輝達庫存天數急升！ 專家：4週不創高恐「凶多吉少」瑞幸咖啡有機會重返美股？Q3財報揭示2因素恐拖累短期和2026年獲利民視財經網影音 ・ 1 天前
大盤跌外資跟著賣光光？友達狂吞24萬張賣壓、鴻海台積電同步被蛋雕 11月買超風向整組大逆轉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察賣超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
川普支持度跌到36% 第二任期新低
民調機構蓋洛普的十一月廿九日最新民調顯示，美國川普的支持度下跌五個百分點至百分之卅六。這創他一月回任以來的最低水準，其中...聯合新聞網 ・ 5 小時前
蕭旭岑：綠只剩抗中牌 藍要堅守中華民國憲法
國民黨副主席蕭旭岑今日接受《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，蕭旭岑認為，民進黨、賴清德總統只剩「抗中牌」能打，這個牌會從2026打到2028，從軍購到各項議題去逼迫在野黨表態是否愛台灣。國民黨的同志要站穩腳步、堅定信心，遵守中華民國憲法、台灣地區與大陸地區人民關係條例，在合憲合法的情況下進行兩岸交流，這自由時報 ・ 2 小時前
焦點股：基亞開發中OBP-301將於年底向日本厚生省提出再生醫療上市申請
【財訊快報／徐玉君】基亞(3176)與日本上市公司Oncolys BioPharma (東證上市代號4588)共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301(Telomelysin)，於日前公告其向日本PMDA(獨立行政法人醫藥品醫療器械綜合機構)進行「先驅性綜合評估諮詢」，近日收到屬於「信賴性」區分的申請確認文件，後續將在收到除「信賴性」以外的其他區分申請確認文件後，有機會於今年12月底前提出OBP-301以食道癌為首個適應症的再生醫療產品上市申請。由於胃癌是日本第三大常見癌症與第四大癌症死因，2024年新增病例約11.5萬人、死亡人數近4萬人，市場規模約7.13億美元。而OBP-301同時於11月已獲日本厚生勞動省孤兒藥認證，有機會加速該藥上市。股價沿五日線緩攻，需儘速站穩31.3元始有機會朝壓力34.5元方向進行挑戰。財訊快報 ・ 2 小時前
高雄韓流再來襲 本週末AAA頒獎續推商圈夜市券
繼兩大韓國大勢女團BLACKPINK、TWICE，相繼於10月、11月高雄開唱，本週末（6日）韓國指標性娛樂盛典「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」典禮，首次移師台灣舉辦，再次炒熱高雄世運主場館，高市府配合大型音樂活動，續推面額50元的商圈夜市優惠券。自由時報 ・ 2 小時前
AI影片充斥網路 專家：挑動情緒越激烈越要當心
（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）人工智慧（AI）生成影片充斥網路空間，美國媒體形容為廢片、廚餘（slop），專家提醒民眾看到「越是激發強烈情緒反應的影片，越要謹慎」。中央社 ・ 2 小時前
中配若瑜領普發1萬「留言嗆台灣人」！同鄉氣炸轟：別身在福中不知福
普發1萬上路至今已破千萬人領取，近日一名來自四川，剛嫁到台灣4個月的中配YouTuber「若瑜」，發布了領取普發萬元現金的影片，底下網友留言「領了我們一萬塊，就要承認中華民國是個國家」，若瑜卻反嗆「錢我得拿，你的要求做不到唷」，對此，同為中配的YouTuber何新瑤看到就忍不住怒嗆「別身在福中不知福」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台積電一度跌15元至1425元！ 專家：AI泡沫疑慮未散 回檔反是買點
台積電（2330）今（1）日早盤震盪走弱，盤中跌15元至1425元，專家表示，短線買盤力道仍有保留，主要是市場對AI泡沫的疑慮未退，目前拉回月線附近，投資人可分批買入。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
突失聯雙親從南投奔台中…兒開門「母卸大石淚崩」秒石化曝手機故障
一名在台中工作的黃姓男子（22歲）突然失聯，讓其家住南投的雙親非常憂慮、擔心愛子發生意外，所以急奔台中找人並報警。之後，他們在警方的陪同下前往兒子的租屋處，直到開門那一瞬間，黃男父母才放下心中大石，媽媽甚至因卸下壓力當場淚崩。對於為何突然失聯？黃男也透露原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
AI助攻台股！勞動基金單月大賺3006億破紀錄 新制勞工帳面賺4.3萬
勞動基金運用局今（12/1）日公布最新勞動基金績效，受惠於10月台股大漲，單月大賺逾3006億元，再度刷新史上單月最高紀錄。截至10月底，整體勞動基金累計收益數達8595億元、收益率12.46％。其中，新制勞退基金累計前10個月收益5589.1億元，若以1292萬個有效帳戶平均計算，每位勞工帳面獲利高達4.3萬元，相較前月平均多出1.5萬元。太報 ・ 1 小時前
駕駛注意！12/1起汽、柴油價格皆不予調整
台灣中油公司自明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。中天新聞網 ・ 23 小時前
鄭麗文力挺戴錫欽主張國民黨要在北市議會單獨過半 稱不影響藍白合
藍白備戰2026年地方選舉，民眾黨期盼在台北市議員選舉能達成「4加2」（現任4席連任、新當選2席）成績，但國民黨台北市黨部主委戴錫欽喊出藍營議員要單獨過半，為藍白合作添變數。國民黨主席鄭麗文今天說，藍白合到目前為止，氣氛都很好，沒有感覺到負面情緒；國民黨當然要在北市議會單獨過半，這不影響藍白合。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前
入公建 壽險兆元級巨資回流
政府引導保險業資金回國投資公建，可望帶動基建投資動能。不過立法院預算中心最新報告示警，為防範龐大資金集中匯回衝擊匯率，應觀察後續效應、妥慎因應，即中央銀行應防範龐大資金集中匯回，形成新台幣升值壓力，對貨幣政策操作與匯市穩定產生影響。工商時報 ・ 7 小時前