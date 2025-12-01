台股盤中挫197點 台積電跌15元

台股大漲大跌，什麼樣的投資策略可以避開短線下跌風險，又有高投資報酬率呢?。財經週日趴來賓-淡江大學財金系教師鄭詩翰，2019年中以250萬開始波段操作可轉債，可轉債獲利超過三千萬，至今資產累積超過8千萬。論壇中心／綜合報導淡江大學財金系教師鄭詩翰表示，高中開始接觸投資至今17年，歷經2次破產再站起來，一度是靠當沖、短線交易賺大錢，但是自覺盯盤沒辦法盯一輩子，2019年捨棄短線、當沖，決心做波段可轉債，一開始已250萬資金進場，至今靠可轉債獲利累積超過8千萬，今年大賺三千多萬元。鄭詩翰歷年成績單，2022空頭年獲利1189萬， 2023年底一檔晶宏虧損270萬，2024年初第一支千萬代表作誕生，波段可轉債實現獲利2386萬，2025年可轉債獲利超過三千萬，鄭詩翰表示，一個成功的投資高手，關鍵在於本多終勝，資金控管+保有彈性非常重要。原文出處：週日趴(影)／鄭詩翰投入可轉債選擇權 大賠中學習資產累積至8千多萬 更多民視新聞報導入夜急凍掀保暖潮 電商三大品類熱搜飆升輝達庫存天數急升！ 專家：4週不創高恐「凶多吉少」瑞幸咖啡有機會重返美股？Q3財報揭示2因素恐拖累短期和2026年獲利

民視財經網影音 ・ 1 天前