台股盤中收斂 台積電平盤、太空概念股升空

▲北股市今（12）日開盤28,097.52點，隨後漲幅擴大一度上揚超過200點，後續接近午盤漲幅收斂，報28,086.97點、漲62.22點。。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] 美股週四四大指數各自發展，受到甲骨文財報影響，科技板塊承壓，那斯達克指數及費城半導體下跌，瓊工業指數和標普500指數則齊創新高。台北股市今（12）日開盤28,097.52點，隨後漲幅擴大一度上揚超過200點，後續接近午盤漲幅收斂，報28,086.97點、漲62.22點。

大盤走揚，櫃買指數開盤上漲0.26點，後續上漲1.3點，報265.28點。權值股部分，鴻海漲幅收斂，上漲0.5元、報226.5元。台達電開高走低，下跌9元、報936元；富邦金走揚，上漲1.9元，報97元；聯發科下跌10元，報1385元。

另外，美國商務部長盧特尼克今受訪表示，台積電在美設廠，將投資超過2000億美元，創造3萬個工作機會。權王台積電早盤開高，接近午盤時回到平盤報1470元。

受惠於SpaceX執行長馬斯克公開太空AI藍圖，太空概念股今日表現強勢，低軌衛星股元晶幾度攻上漲停價位19.25元；今國光也漲停達65.3元；京晨科、錸德、精英也分別達到67.7元、14.05元以及25.15元漲停價位；昇達科則漲半根、達610元價位。

法人看好華新集團也呈現作帳行情。華邦電成交量居冠，一度觸及漲停價位75.2元，寫下波段新高；華東跟華新都漲逾半根，分別報57.6元、31.05元。另，力積電上漲1.55元，漲近半根報35.35元；旺宏也漲5.22%、漲1.9元，報38.3元。

目前上市成交量前五名分別為華邦電、華東、力積電、旺宏、元晶；上櫃則是富喬、系統電、穩懋、光洋科、鉅橡。

