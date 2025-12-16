台股盤中暴跌490點後多頭拉回 台積電跌25元、創意重跌一張可賠掉19萬

受到美股下跌影響，台股16日開低走低，台積電盤中下跌25元、台股盤中暴跌490點，鴻海也跟著盤面重挫，盤中一度來到216元。（攝影／鄭國強）

受到聯準會降息後沒有利多支撐，美股回檔、台股16日也跟著大回檔，台股直接下跌百點至27721點開盤，之後一路下探，一度下跌超過490點，午盤12點之前一度到27358.84點，之後多頭進場拉抬，跌幅減少到380點，指數回到27490點附近。

台積電重跌25元，台股一度大跌490點

廣告 廣告

AI資金全面減碼，台積電（2330）領頭下跌，跳低15元的1435點開出，之後便在1430元上下整理，權值股鴻海（2317）持續下跌，盤中一度大跌2.71％來到215.5元，聯發科（2454）一度扮演起多頭主力，盤中最高上漲到1450元，沒想到11點20分後竟然有紅翻黑，多頭力圖維持在平盤上下整理。

另一檔權值股台達電（2308）大跌22元，在900元大關整理，回到11月25日的價位，日月光控股（3711）也是下跌2.78％股價來到227.5元，其他緯穎（6669）、緯創（3231）、M31（6643）、廣明（6188）、廣達（2382）全面下跌。昨天才漲停板的環天科（3499）今日盤中重跌4.08％，股價來到15.3元。

創意一張賠19萬元，世芯KY一張要賠15萬

ASIC股也全面回檔，創意（3443）盤中竟大跌8.41％，重跌190元，一張要賠19萬元，一度下殺到2000元，世芯KY也重挫5％，重跌155元，盤中來到3014元，僅智原抗跌，雖然一度翻黑，但午盤拉回1.1％漲幅，來到171.5元。

上週非常熱門的記憶體今日也大回檔，一度拉出好幾根漲停的華東（8110）盤中跌停，華東為華邦電轉投資封測廠，上週華邦電（2344）也是靠著華東股價上攻到75元的高點，但華東消風，華邦電也頓時喪失支撐，今日股價盤中回到68.8元。

記憶體熱度消風，華東盤中一度跌停

其他記憶體旺宏（2337）盤中大跌4.7％，一度下殺到36元，南亞科（2408）盤中大跌4.62％，一度下殺到155元，創見（2451）盤中也跌了4.5％，一度下殺到169.5元，連不是製造、而是銷售的擎亞（8096），盤中一度跌3.8％，之後買盤進場支撐，午盤左右股價在48.75元上下整理。

政府護盤重心似乎在金融股，其中就第一金（2892）最強勢，盤中上漲2.11％，股價一度來到29.1元，其他國泰金、富邦金都防守在略低於平盤不到1％價位，國泰金（2882）在70元上，富邦金（2881）則在95.3元左右，靜待盤面走穩，企圖以金融股作為反攻的第一槍。

(原始連結)





更多信傳媒報導

專家估央行本週不會降息 FED明年降息空間則取決2因素

高虹安二審逆轉貪污無罪變利多 國民黨中央地方力挺她連任

德國提10點方針深化與基輔國防合作 烏克蘭無人機將有助保護北約領空

