台股盤中漲勢收斂上揚逾250點 台積電漲30元
台股今天（2日）早盤漲逾400點後拉回，盤中台積電上漲20元至1430元，指數回到月線約27385點之上，至11時12分左右，加權指數達27621.03點，漲278.5點，漲幅約1%，成交金額新台幣2983.89億元。
權值股台積電盤中最高達1440元，漲30元，隨後漲勢收斂；鴻海達225元，上揚3元；台達電達998元，漲25元。
AI伺服器概念股緯穎盤中高點4675元，漲5.53%；緯創達146元，上揚逾3%；廣達達293元，漲2.09%。
散熱族群奇鋐盤中漲70元至1410元，隨後翻黑；雙鴻達922元，漲4.06%，隨後也翻黑；尼得科超眾達116.5元，上揚2.19%。
載板族群欣興盤中達204元，漲3.55%，後續漲勢收斂，景碩達147元，漲3.88%，台光電漲4.4%至1540元，景碩、台光電隨後均翻黑；南電下挫逾1%。
（責任主編：莊儱宇）
