台股盤中漲勢收斂 台積電走揚至1425元
美國聯準會（Fed）官員鴿派言論支撐降息預期，科技股Alphabet漲逾6%，樂觀情緒擴散到人工智慧（AI）族群，激勵台股今天（25日）開高走高，一度大漲逾600點突破27000點，最高27118.02點，資金集中在電子權值股、具備漲價題材的記憶體族群及軍工類股，隨著金融及傳產族群走弱，大盤漲勢收斂，回到27000點之下。
至10時52分，台股加權指數達到26886.57點，上漲382.33點，漲幅1.44%，成交金額新台幣2641.76億元；電子類股漲2.08%，金融類股跌0.52%。
電子權值股台積電人工智慧（AI）晶片訂單激增，先進製程供不應求，業界傳出台積電預計在台投資新增3座2奈米廠，今天台積電盤中走揚至1425元，漲幅3.64%；鴻海盤中最高226元，漲幅2.73%。
美國科技股Alphabet收漲逾6%，樂觀情緒擴散到AI族群，廣達漲逾2%，盤中最高279.5元；伺服器機殼廠迎廣攻漲停81.8元，創意觸漲停2175元又打開，台光電勁揚超過7%。
記憶體族群受惠於DDR4與DDR5報價近期持續上漲，加上供應鏈傳出中國廠商擴產不如預期積極，有利台廠報價維持高檔，群聯觸漲停1160元，華邦電漲逾4%，南亞科、創見上揚超過2%。
無人機明年招標商機上看千億元，軍工股雷虎有望受惠，繼昨天攻上漲停後，今天再飆漲9%，最高133元；漢翔走揚4%，亞航漲逾3%。
（責任主編：莊儱宇）
