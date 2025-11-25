台股盤中漲勢收斂 台積電走揚至1425元

國防部花費6450萬元印製新版「台灣全民安全指引」，19日起開始普發給每一戶國人，卻遭到在野黨批評製造恐慌、還酸說應該丟到垃圾桶等。對此，內政部長劉世芳昨（24）日在立法院答詢時脫口而出，「我認為提供這樣訊息的人要嘛是公主病、要嘛是王子病」，遭國民黨批評沒有同理心，對此，劉世芳今（25）日表示，她所說的部分，就是說大家不要視而不見，翻翻看這本手冊裡面給我們意見，政府可以檢討改進。

三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前