台股早盤漲148點 挑戰28300點 台積電漲15元
聖誕假期將屆，美股收漲，台股今天開盤走堅，最高28298.13點，上漲148.49點。台積電早盤最高1480元，上漲15元。
其他電子權值股鴻海小漲，聯發科跌5元至1395元，日月光投控漲近1%，台達電漲約1%，記憶體南亞科震盪翻黑，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達、緯創在平盤下整理。
期貨法人分析，台股技術面轉強，時序進入年底法人作帳行情倒數，短線有利上攻，量能仍是多方續航力關鍵，台積電走勢及量能放大，將是指數挑戰前高條件。
（責任主編：莊儱宇）
國票投顧表示，本周台股開門紅，一口氣突破28000點大關，呈現價漲量增型態，距2025年封關僅有6個交易日，外資陸續進入休假模式，盤勢主導權轉由內資接手，有利年底作帳動能加溫，預期在資金推
耶誕假期將到來，美股全數收紅，台股今（23）日也在台積電（2330）等權值股領軍下，早盤一度來到28,298.13點，上漲148.49點，指數持續緩步墊高朝向28,300點前進。啟發投顧分析師郭憲政開盤後受訪表示，目前盤面結構仍由多方主導，只要量能與權值股表現維持穩定，大盤可望在區間內穩步上攻，尾盤也有望延續漲勢。
AI科技股反彈，美股收漲，台積電ADR上揚1.5%。台股今日（12/23）開盤漲逾百點，在台積電帶動下，早盤最高漲至28298點，站穩所有均線，而機器人、無人機、軍工股、矽光子族群皆走高。
