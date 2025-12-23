台股早盤漲148點 挑戰28300點 台積電漲15元

《The Lancet（刺胳針）》是醫界爭相投稿、希望論文能獲刊登的國際頂尖醫學期刊之一，而今，7年級的Emma Cheng（鄭光婷）成為第一位連續2年、共登上24期該期刊的台灣人。 太平洋彼端，醫療插畫家Emma拿著鍋鏟，在美國自宅忙著洗手作羹湯，一邊接受越洋專訪，說故事般分享她從非美術相關的科班出身，卻在人生路上放棄成為復健科醫師，選擇半路出家念設計研究所，最後成為專職插畫家的奇幻經歷。 作品奇幻寧靜，國際醫學期刊封面競賽奪雙冠軍 Emma在2025年《The Lancet（刺胳針）》兩大不同醫學專科領域期刊的封面插畫競賽中，雙雙拿下冠軍。由於一位藝術家每年只能畫一個特定醫學領域的封面，因此，2026年，Emma將為《The Lancet》風濕免疫領域12期期刊的封面繪製插畫，2027年再為該期刊另一領域繪製整年的封面插畫。 不只《The Lancet》，Emma也是美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《哈佛公衛雜誌》等知名國際報章雜誌的合作插畫家，同時也為台灣數家診所設計禮品。 擁有一票固定粉絲後，Emma成功脫下白袍、靠著畫筆，站在國際舞台。 Emma擅長色鉛筆氛圍的創作，筆下的

