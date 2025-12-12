台股盤中漲逾百點區間震盪 台積電漲5元至1475元

美國聯準會（Fed）降息1碼，道瓊指數創下新高，但甲骨文公司令人失望的業績，促使投資人拋售AI科技股，台股今（12）日開盤反彈，約上漲200點，來到28226.04點。

中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話