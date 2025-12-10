台股盤中漲逾百點呈震盪走勢 盤面個股輪動 台積電漲15元

今年市場投資新秀主動式台股ETF人氣續熱，目前市場上共有主動群益台灣強棒(00982A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動統一台股增長(00981A)、主動安聯台灣高息(00984A)、主動野村台灣50(00985A)五檔主動式台股ETF。統計至12月9日，整體規模創高，總規模來到869.74億，加上年底有包括主動群益科技創新(00992A)、主動復華未來50(00991A)、主動第一金台股優(00994A)、主動台新台灣優勢成長(00987A)共4檔新兵即將加入，千億規模大關可望實現。

中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話