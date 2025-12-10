台股盤中漲逾百點呈震盪走勢 盤面個股輪動 台積電漲15元
美國聯邦準備理事會（Fed）正在舉行貨幣政策會議，市場靜待結果出爐，美股9日走跌，台股今天（10日）盤中高點達28361.9點，上漲179.3點，隨後台積電維持漲10至15元態勢，指數呈震盪走勢。
上午10時30分左右，加權指數達28315.47點，漲132.87點，漲幅0.47%，成交金額新台幣2583.36億元。
台積電盤中達1495元，漲15元；鴻海跌3元至232元；台達電跌6元至965元。
代工廠仁寶11月合併營收629.68億元，月增1.7%、年減21%，今天盤中達30.5元，漲2.34%；英業達11月合併營收約521.56億元，月減4.8%、年減14.3%，為近9個月低點，盤中達44.10元，下跌2.86%。
廣達走跌，低點292元下跌4元；緯創也先漲後跌至146.5元，跌2%；和碩上揚1%至70.7元。
台泥以子公司三元能源科技電池廠火災為由，提起訴訟向建廠承包商中鼎求償影響，中鼎盤中跌6.8%至31.50元，台泥在平盤22.9元附近游走。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
市場觀望聯準會動向 台股早盤漲逾160點
（中央社記者潘智義台北10日電）雖然美聯準會正在舉行利率會議，市場觀望氣氛濃厚，台積電ADR收盤漲0.51%，台股今天早盤漲逾160點，越過28300點。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
市場預期Fed篤定降息 亞股多收高
（中央社香港8日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）預計美東時間9日至10日舉行貨幣政策會議，市場預期Fed篤定降息之餘，更關心聯準會明年續推寬鬆政策的可能性，亞股今天多收高。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
遭北市重罰工時超時 英業達發聲了！
日前遭到北市勞動局重罰的英業達，今日終於發聲了！英業達表示，10月份適逢專案業務旺季、部分員工積極投入，才出現工時超出限制的狀況，英業達已經檢討、強化管理機制，絕對沒有強制勞動。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
台美關稅好消息？賴清德喊爭取15％不疊加 再曝台積電將赴台南加碼投資
總統賴清德總統昨晚前往台南市出席「安平產業園區啟用50週年聯歡晚會」時，對於美國對等關稅議題，賴表示，目前已經進入最後階段，政府的立場是維持國家、產業利益、國民健康及糧食安全去跟美國進行談判，希望能平衡台美貿易逆差，也希望台灣能夠強化跟美國的經貿合作關係，往爭取關稅不超過15%且不疊加的目標邁進。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
主動式台股ETF續熱 規模創高衝千億可期 群益00992A科技型最看俏
今年市場投資新秀主動式台股ETF人氣續熱，目前市場上共有主動群益台灣強棒(00982A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動統一台股增長(00981A)、主動安聯台灣高息(00984A)、主動野村台灣50(00985A)五檔主動式台股ETF。統計至12月9日，整體規模創高，總規模來到869.74億，加上年底有包括主動群益科技創新(00992A)、主動復華未來50(00991A)、主動第一金台股優(00994A)、主動台新台灣優勢成長(00987A)共4檔新兵即將加入，千億規模大關可望實現。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《基金》主動式台股ETF續熱 規模創高即將衝千億大關
【時報記者張佳琪台北報導】今年市場投資新秀主動式台股ETF人氣熱，目前市場上共有5檔主動式台股ETF。統計至12月9日，整體規模創高，總規模來到869.74億。由於12月還有包括主動群益科技創新(00992A)、主動復華未來50(00991A)、主動第一金台股優(00994A)、主動台新台灣優勢成長(00987A)共4檔新兵即將加入，主動式台股ETF千億規模大關可望實現。 目前市場上共有主動群益台灣強棒(00982A)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動統一台股增長(00981A)、主動安聯台灣高息(00984A)、主動野村台灣50(00985A)共5檔主動式台股ETF。其中，主動統一台股增長(00981A)規模407億最高，其次是主動群益台灣強棒(00982A)的276億。年底4檔將加入的新兵中，群益00992A是首檔以科技為投資主軸的主動式台股ETF，投資標的廣納科技全領域創新題材。其餘3檔新兵則都是該發行商旗下首檔主動式台股ETF。 由於主動操作更是能靈活掌握台股投資機會，特別是在2026年AI題材蓄熱下，預料陸續加入戰場的新產品將瞄準明年台股科技成長契機。 主動群益科技創新時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台股早盤上揚逾百點 台積電漲10元至1490元
即時中心／顏一軒報導美國聯準會（Fed）正在舉行貨幣政策會議，市場觀望氣氛濃厚，市場預期週三（10日）可能宣布今年第3次降息，但部分官員對連續寬鬆表達疑慮，美股週二（9日）大多收低，道瓊下挫179.03點或0.38%，收在47560.29點。台股今（10）日開盤上漲8.16點，開在28190.76點，成交金額新台幣38.57億元，目前漲幅擴增至121.71點，指數來到28304.31點。民視財經網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
美股多收黑 台股早盤漲逾百點 台積電最高漲至1495元 矽光子續飆
美國Fed利率決策結果即將出爐，市場屏息以待，美股主要指數收低，台積電ADR收漲0.51%。台股今日（12/10）開盤不久即漲逾百點，最高漲至28361點，站穩兩萬八。台積電漲至1495元。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
韓國11月失業率微升至2.7%，青年就業率連續19個月下滑
【財訊快報／陳孟朔】韓國週三公布最新經濟據顯示，11月經季調失業率由10月的2.6%微升至2.7%，整體勞動市場仍處低失業區間，但緊俏程度略有降溫。以原始統計口徑計，失業率為2.2%，失業人數約66.1萬人，較去年同期小幅增加5千人。數據顯示，11月15歲以上就業人口為2,904.6萬人，較去年同期增加22.5萬人，就業率上升0.2個百分點至63.4%，創歷年同月新高，顯示整體就業規模仍在擴張。不過，在非經濟活動人口中，被歸類為「無特殊理由休工待業」者達254.3萬人，年增12.4萬人，同樣改寫歷年11月新高，反映部分勞工選擇暫時退出職場。從產業結構看，建築業就業人數年減13.1萬人，已連續19個月萎縮；製造業就業人數再減4.1萬人，連17個月下滑，但降幅較前期收斂；餐飲及住宿業就業人數減少2.2萬人，為時隔4個月再度轉為負成長。相對之下，衛生與社會工作領域新增28.1萬就業人口，成為拉動整體就業增長的主要支撐。結構性壓力在青年族群表現更為明顯。15至29歲年齡層就業率較上年同期下滑1.2個百分點至44.3%，已連續19個月走低，凸顯在總體數據維持穩健之際，青年就業機會與職場參與度仍偏財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《台北股市》櫃買「新」勢力 仁大資訊、常廣首日強勢噴發
【時報-台北電】在投資人靜待聯準會利率決議、美股周二走勢疲弱之際，台股於休市一日後重新點燃火花，早盤大漲逾百點，盤勢明顯轉暖。新股效應同步發威，今（10）日兩檔上櫃新兵—仁大資訊（7767）與常廣（6730）表現亮眼，開盤即強勢攻高，早盤漲幅皆在20%左右，掀起市場熱度。 仁大資訊今日以承銷價41元正式登陸上櫃，開盤後買盤踴躍，最高攀上50元，大漲逾22%，蜜月行情順利展開。 仁大資訊以「從SI到產業解決方案供應商」為中長期發展主軸，聚焦金融、製造與零售服務三大垂直領域，從客戶需求出發，將系統整合、雲端及資安技術升級為可複製、可擴張的解決方案，帶動營運動能與毛利率同步改善。近年更積極從單一專案導入，進一步邁向長約型合作、平台化服務與跨區域布局，成為市場看好其成長性的關鍵。 同日在櫃掛牌的微創手術器械廠常廣，亦展現強勁氣勢。公司長期深耕微創手術器械市場，受惠於全球微創手術需求穩定上升，今年前三季營收達3.64億元，創下同期新高；稅後淨利5,310萬元，EPS達1.66元。法人預期，其營收及獲利在2025年可望持續向上，雙雙再創新高。 在台股回神、資金回流的帶動下，兩檔上櫃新兵今日齊力走強時報資訊 ・ 59 分鐘前 ・ 發起對話
因超時工作遭罰30萬 英業達：已檢討強化管理機制
（中央社記者吳家豪台北2025年12月9日電）台北市勞動局日前公布10月違反勞動基準法裁罰結果，代工廠英業達遭罰新台幣30萬元為最高。英業達今天說明，這次個案為部分員工因積極投入專案進度而導致工時超出限制，內部已檢討並強化相關管理機制，英業達並未也絕不會採取任何形式的強制勞動。台北市勞動局5日公布10月違反勞動基準法裁罰結果，共130家事業單位遭裁處，總罰鍰金額535萬元。其中，英業達因使勞工延長工時超過法令12小時上限規定，5年內第3次違反勞動基準法第32條第2項規定，遭裁處30萬元。英業達今天發布聲明稿指出，這次個案發生於專案業務旺季期間，部分員工因積極投入專案進度而出現工時超出限制情況，內部已檢討並強化相關管理機制，英業達並未也絕不會採取任何形式的強制勞動。英業達表示，因應科技業快速變動的營運型態，實施「全彈性工時」與「加班費雙軌制度」，在符合法規前提下，賦予員工高度彈性與自主性。員工可依業務淡旺季及個人生活需求，彈性安排上下班時間；如工時達到勞動基準法加班標準，也依法發放加班費，以具體行動保障員工的勞動權益與薪資水準。英業達強調，未來將持續優化工時管理與即時預警機制，降低超時風中央社財經 ・ 16 小時前 ・ 7
台股早盤續揚百點 AI眼鏡戰火點燃 宏達電飆速領軍概念股
市場靜待美國聯準會利率決策出爐，台美股市觀望氛圍轉趨濃厚，台股加權指數10日開盤漲逾百點，拉高突破28,300點，台積電（2330）上漲10元，AI眼鏡市場大戰開打，Google預計2026年兩款新品上市，AI眼鏡概念股加足馬力向前衝，指標股宏達電（2498）勁揚逾5％，達邁（3645）、澤米（6742）等多檔強漲。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
為奪280億遺產！葛倫鮑威爾化身致命殺手 清除7個「有錢的混蛋」
葛倫鮑威爾在《豪門殺人指南》（How to Make a Killing）中飾演貝克瑞費洛（Becket Redfellow），因母親遭豪門家族逐出而從出生便被剝奪一切。預告中他指出族譜上的七個親戚，就是他和280億元財產的距離，為爭奪這筆巨額遺產，他將不擇手段，策劃連環謀殺計劃，清除擋在他面前的七名家族財產繼承人。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
新北4警和黑道餐敘涉洩密！3人交保 1警剛撤銷羈押2天後又被拘提
新北地檢署昨（9日）上午指揮法務部調查局台中市調處偵辦新北市刑大鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員、金山分局王姓巡佐、中和分局張姓偵查佐疑洩密涉貪案，其中趙、王、張3人昨晚移送新北檢複訊後，檢察官分別諭知5萬、10萬及15萬元交保，而張員10月才因洩密案件遭羈押禁見，前天才被撤銷羈押，不料出所後，立即遭檢調依涉貪案件拘提，並移送檢方複訊。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
以青春為序、以樂聲為光 嘉義用音樂訴說城市故事
地方中心/綜合報導 嘉義市青年管弦樂團將於2025年12月14日（日）下午14時30分，在嘉義市政府文化局音樂廳舉辦「協奏青春 樂響嘉義」音樂會，樂團以一場融合古典與現代的音樂盛宴，為城市注入滿滿青春 […]民生頭條 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台北市長最新民調曝！王世堅仍是綠營最強
[NOWnews今日新聞]2026大選逼近，民進黨針對台北市艱困選區將進行徵召，《TVBS》今（8）日公布最新民調，結果顯示立委王世堅仍是綠營最強，為以55％：31％落後，但已是差距最小，依序為吳怡農...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 17
貨櫃三雄11月營收回溫！亞洲需求火熱撐盤 法人示警「遠洋線仍弱」：2026恐續陷供過於求
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導貨櫃航運三雄11月營收同步回升，呈現月增、年減的格局，反映歐美航線步入耶誕節前淡季，但亞洲區間市場需求仍具支撐力。長...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
足球智庫／凱拉特17歲天才少年禁賽 靠距離與天候因素拼受讓
歐洲冠軍聯賽本周進行第6輪賽事，哈薩克超凱拉特今天（台灣時間9日）晚上11時30分在主場迎戰希臘超奧林匹亞科斯，2隊目前...Go Goal 勁球網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
台股上揚131點 記憶體「這檔」衝6%
台股上揚131點 記憶體「這檔」衝6%EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台股開盤》台積帶頭衝 大盤漲續攻29000 領漲指標股名單曝光
[Newtalk新聞] 台股今天(10日)開紅漲逾168點，最高來到28361點。上櫃、電子與金融類股揚升。聚焦重要電子權值F4，約9點10分前，台積電漲15元、來到1495元。鴻海跌1元、來到234元。廣達漲0.5元、來到296.5元。台達電跌4元、來到967元。聯發科漲15元、來到1435元。 分析師葉俊敏表示，台股昨天收28182點，成交量5092億元，支撐10日均27755→續攻28554→再攻29000。盤點領漲指標股：信驊、旺矽、精測、穩懋、金居、聖暉*。 以下是葉俊敏解析市場焦點族群個股、台股重要資訊： 台積鏈：旺矽、穎崴、精測、日月光、世禾、洋基工、亞翔、竑騰。 記憶體：華邦電、南亞科、旺宏、力積電。 CCL：台玻、富喬、德宏、建榮、金居、榮科、金居、台虹 PCB：欣興、南電、景碩、高技 CPO：波若威、IET-KY、聯鈞、華星光。 太空AI：昇達科、元晶、燿華。 財政部公布11月出口值640.5億美元創單月新高紀錄，連續第二個月突破 600 億美元大關。廣運公布11月營收3.44億元，年增71.55％。 樺漢公布11月營收132.2億元，年增0.01％，創同期新高。新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發起對話