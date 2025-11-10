台股盤中漲逾百點 台積電上漲10元
新台幣早盤回升至31.003元
台股今天（10日）早盤上漲逾200點，重回月線之上，站上27800點，最高來到27889.57點，盤中漲勢收斂，反彈逾百點，指數在27800點上下震盪，櫃買指數開高走低，權王台積電上漲10元，為1470元；記憶體族群和機器人概念股表現亮眼，為盤中焦點。
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.02元開盤，升2.5分；早盤升至31.003元，升值4.2分。
至10時31分，加權指數為27787.94點，上漲136.53點。電子股上漲0.75%，金融股上漲0.35%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.74%。
觀察電子權值股盤中表現，鴻海為245.5元，上漲1.5元，聯發科下跌10元，為1250元，廣達為287.5元，上漲0.5元。
記憶體族群今天盤中氣勢強勁，多檔衝上漲停。群聯、點序、鈺創、宇瞻、創見股價分別以1270元、78.5元、41.6元、116.5元、163元攻上漲停板。
機器人概念股彬台、銘異分別以58.3元、26.25元衝上漲停；貿聯-KY上漲逾7%、佳能上漲逾6%。
