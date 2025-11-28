台股盤中漲逾180點 台積電漲至1455元
台股今天開高震盪，盤中最高觸及27739點，上漲逾180點；權王台積電今天領漲，盤中上漲20元，為1455元，站上月線1445元。
至上午11時止，指數為27740點，上漲186點。電子股上漲0.99%，金融股下跌0.94%；代表中小型股票的櫃買指數上漲1.64%。
觀察電子權值股盤中表現，鴻海為226.5元，下跌4.5元；聯發科上漲55元，為1395元；廣達為279元，下跌2.5元。
CPO矽光子概念股盤中表現強勁，星通和波若威分別以51.2元、318元攻上漲停；華星光上漲逾8%、眾達-KY上漲逾5%。
電池備援電力模組（BBU）概念股盤中表現強勁，新盛力和AES-KY分別以159.5元、1405元攻上漲停；加百裕勁揚逾8%。
資深證券分析師簡伯儀向中央社記者表示，台股指數持續反彈，站回月線之上，短期均線同步翻揚，技術指標也呈現轉強格局；以國際股市來看，美股表現穩健，也激勵台股重回漲勢。
他指出，隨著市場即將邁入12月，作帳行情升溫，市場氣氛明顯轉佳，若台股指數能持續站在5日均線之上，趨勢有望延續。此外，由於市場預期今年12月降息機率升高，營造出資金面將可能相對寬鬆的氣氛，也有助於行情發展。
（責任主編：莊儱宇）
