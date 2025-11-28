台股盤中漲逾180點 台積電漲至1455元

【時報-台北電】美股感恩節休市，台股又逢周五，市場買盤略顯觀望，台股開小高後維持高檔整理之格局。台積電(2330)今開盤漲5元至1440元，聯發科(2454)續大漲，台股小幅開高11點至27566點，在雙王領軍下，一度漲逾百點，呈現高檔震盪。 美股周四休市，周五亦將提早收盤，外資在假期期間操作上應相對保守，今日台股應是由內資主導，台積電盤初走穩，南亞(1303)率PCB上下游續強，台股仍在所有均線之上，維持多頭架構。9時5分，台股漲79點至27633點；台積電1445元，挑戰站穩月線關卡。 台股今日挑戰連五天上漲，早盤台積電走升穩定軍心，聯發科續大漲，可望挹注指數在盤中居高不下。 國票投顧表示，降息預期升高推動熱錢輸往新興亞洲市場，短線26500點之下應不易再見，惟需留意當前台股雖已重返月線之上，扣抵值仍處歷史高檔、台積電則壓於月線之下，故後續指數能否站穩仍仰賴多方護盤力道。 凱基投顧指出，周四台股開高走高、收紅K棒，延續本周漲勢。技術面本周一低檔放量止跌，且日KD指標牛勢背離後，周二、周三持續上漲，周四站回20日均線後呈現震盪，近期或有機會再向上挑戰型態整理平台27800~28000

時報資訊 ・ 2 小時前