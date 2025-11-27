台股盤中漲逾200點 漲價題材股強勢 台積電漲15元
美國聯準會（Fed）12月降息機率升溫，周三美股4大指數同步收紅，激勵今天（27日）台早盤漲逾200點，收復月線約27496點，至10時30分，集中市場指數上漲237.82點，報27647.36點，成交值約新台幣2584億元。
此外，鴻勁今天以每股1495元掛牌上市，股價表現強勁，盤中攀高至3000元，大漲1505元，創下台股史上個股上漲金額新高紀錄，躋身千金股之列。
三大權值股，台積電盤中最多上漲15元至1455元，鴻海最多漲5元至232元，台達電最多漲14元至959元。
具漲價題材的記憶體、PCB、被動元件族群今天表現強勢。DRAM族群股價今天重啟漲勢，南亞科、華邦電盤中股價漲幅都超過5%。
PCB族群方面，今天傳出南亞向客戶發出通知，表示因上游原物料全面上漲，調漲銅箔基板（CCL）及相關產品售價，南亞盤中攻上漲停達56.2元，帶旺PCB族群的楠梓電、瀚宇博攻上漲停板，PCB玻纖布相關的富喬、德宏、建榮、台玻都同步漲升。
（責任主編：莊儱宇）
