台股盤中漲逾200點 漲價題材股強勢 台積電漲15元

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，摩根大通經濟專家預計聯準會下個月將降息，改變了之前認為降息將延遲到明年1月份的預測。由美國首席經濟專家Michael Feroli領銜的摩根大通團隊週三表示，來自關鍵聯準會官員，尤其是聯準會紐約分行行長John Williams支持短期內降息的言論，促使他們重新評估降息路徑。因政府停擺而延遲的9月份非農就業報告上週發布後，摩根大通曾預測聯準會12月份將維持利率不變。聯準會將於12月9日和10日在華盛頓舉行貨幣政策會議。摩根大通目前預測聯準會將在12月和1月均降息25個基點。Feroli在給客戶的報告中寫道，儘管下次政策會議的結果仍存在不確定性，但現在認為，鑒於聯準會官員最新評論，兩週之後降息的機率上升。貨幣市場定價目前顯示聯準會12月份降息25個基點的概率接近90%，遠高於一週之前的不到30%，當時正值9月勞動力市場數據公佈之後、聯準會紐約分行行長發表評論之前。

財訊快報 ・ 1 小時前