台股盤中漲逾230點 台積電最高1485元
美國降息預期升溫，加上年底作帳行情啟動，台股今天 （8日）跳空開高站上28000點大關，在買盤湧入下持續走高，盤中最高28219.41點，上漲超過230點，資金集中在電子與半導體類股。
至11時左右，台股加權指數達到28202.29點，上漲221.4點，漲幅0.79%，成交金額新台幣2475億元；電子類股上漲1.11%，金融類股漲0.16%。
市場傳出台積電CoWoS先進封裝產能持續供不應求，且外資看好台積電2奈米製程進展，今天台積電穩步上攻，盤中最高1485元、漲幅1.71%；鴻海11月營收創同期新高，今天股價在231元平盤附近震盪。
記憶體大廠美光（Micron）股價強彈，帶動市場對記憶體報價觸底反彈的預期，華邦電今天強勢上攻，盤中攻漲停67.9元，旺宏漲逾8%，南亞科上漲超過4%。
人工智慧（AI）概念股漲跌互見，廣達、緯創下跌約1%，伺服器機殼廠勤誠、晟銘電上漲超過2%。
建漢新品多元齊發，2026年營收挑戰雙位數成長，本業拚轉盈

【財訊快報／記者何美如報導】網通廠建漢(3062)5日舉行法說會，經營團隊表示，2025 年對建漢來說是重要的一年，產品與客戶結構經過三年努力調整已見成效，2026年將全力搶進WiFi 7、光纖設備與交換器等新產品線，企業客戶需求持續走強。在新產品出貨動能發酵下，法人預估，建漢2026年營收將重返雙位數成長，本業營運也有機會轉虧為盈。建漢表示，2025年對建漢而言具有象徵性意義。一方面，新經營團隊在經過三年組織調整與體質優化後，已展現脫胎換骨的成果。今年7月任命歐陽若為首任輪值總經理，主導並強化產品發展，深化研發、製造、行銷與客戶服務等營運面向的布局。董事長兼執行長李廣益則將專注於策略制定、組織監督與董事會運作。公司產品發展策略正在從「點」轉變為「面」，從客戶要什麼就做什麼，到針對特定產品成為一個產品線，下一階段是希望線能變成面，透過一個平台讓更多的產品串聯，形成一個整體解決方案（T solution），推給潛在客戶。未來產品將涵蓋WiFi 6／WiFi 7無線基地台、網管型交換機、雲端與地端控制器等。而越南新廠於2025年順利落成並完成移轉，成為建漢首座由公司自主規劃、建設與營運的工
台股開盤》電子權值F4帶頭衝 大盤站上28000點 OTC揚升
