台股盤中漲逾230點 台積電最高1485元

上周台股加權指數續反彈354點，為連2周上漲，本周最重要的訊息是聯準會利率決策，而 9月通膨報告，結果顯示PCE略低於市場預期，強化Fed本周降息依據，FedWatch 目前顯示86.2％機率會降息1碼，再加上過去10年台股 12 月上漲機率超高80％，加上年底作帳行情開始啟動，多方因素持續發酵，台股今日直接躍上28,000點，以28,034點開出，上漲53.11點，台積電也奮起，以1,465元、上漲5元，在多方人氣可用下，指數一度衝高至28,106.64點，漲點擴大至逾百點。

中時財經即時 ・ 2 小時前