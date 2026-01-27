台股盤中漲逾300點續創新高 台積電漲25元至1780元

【財訊快報／陳孟朔】外電報導，加拿大總理卡尼(Mark Carney)週日(25日)在渥太華明確表示，加拿大「絕無意圖」與中國達成自由貿易協議(FTA)，此舉旨在平息美國總統川普(Donald Trump)對加中關係升溫的強烈怒火。卡尼強調，加拿大完全尊重《美墨加協定》(USMCA)中的承諾，即在未事先通知貿易夥伴的情況下，不會與中國等「非市場經濟體」尋求自貿協定。他解釋，近期與北京達成的協議僅是為了修正過去幾年關於電動車(EV)與農產品的特定貿易爭議，而非建立全面的自貿關係。川普24日在自家社交媒體平台「真實社交」(Truth Social)發出嚴厲警告，指稱若卡尼政府執意與中國簽署協議，將加拿大變為中方規避稅收的「轉運港」(Drop Off Port)，美國將立即對所有輸美的加拿大商品課徵100%關稅。川普甚至以「州長」(Governor)嘲諷卡尼，並宣稱中國將「生吞活剝」加拿大，摧毀其企業與社會結構。週日川普持續發文批評加拿大正在「自我毀滅」，並諷刺希望中國「別動冰球」，顯示美加關係因格陵蘭主權爭議與對中貿易政策已陷入極度緊繃。事實上，卡尼於1月14日至17日剛完成具有「破冰」意

