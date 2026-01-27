台股盤中漲逾300點續創新高 台積電漲25元至1780元
台股今天（27日）開高走高，盤中指數一度漲逾300點，最高達32389.58點，續創新高。台積電漲25元至1780元。
觀察其他權值股走勢，鴻海漲逾1%，聯發科盤下震盪，台達電小漲。
光通訊族群表現強勢，光聖、波若威漲停，華星光漲逾6%。
記憶體股南亞科、旺宏走跌。
面板股群創、友達、彩晶等疲軟。
低軌衛星族群漲跌互見，燿華強漲。
（責任主編：莊儱宇）
