台股盤中漲逾300點至29009點創高 台積電達1550元新天價
2025年最後一個交易日，台積電今天（31日）再創新天價，上漲30元，達1550元，推升台股創下歷史新高，盤中加權指數達29009.76點，上漲302.63點。
台積電在官網宣布，2奈米製程技術如期於第4季開始量產，是業界在密度和能源效率上最先進的半導體技術。台積電在市場買盤積極湧入推升下，股價攀高至1550元，上漲30元，市值攀高至新台幣40.19兆元，貢獻大盤約240點。
鴻海、台達電、聯發科等權值股紛紛走高，帶動整體電子類股指數上漲逾1%，為推升大盤創高的主要動力。
記憶體控制晶片廠群聯自結11月歸屬母公司淨利16.88億元，較去年同期成長674.31%，單月每股純益達7.9元，股價開盤跳空漲停，達1470元，連帶帶動晶豪科和宜鼎等記憶體族群走高。
矽光子族群也有不錯表現，包括上詮和光焱股價同步強攻漲停。
傳統產業股普遍走跌，塑膠、玻璃、造紙類股指數下跌逾1%，表現弱勢；電纜類股指數上揚，表現相對強勢。
（責任主編：莊儱宇）
