台股盤中漲逾300點 續創達29274點新高
（中央社記者潘智義台北2日電）2026年台股開紅盤，台積電領軍再創1575元新天價，加上記憶體、機器人、矽光子、軍工等族群齊漲，加權指數盤中漲逾300點，台股續創29274.18點新高。
至10時42分左右，加權指數達29266.94點，上漲303.34點，漲幅1.05%，成交金額新台幣3419.24億元。
台積電今天盤中續攻至1575元新高、上漲25元，為台股多頭重心；鴻海震盪上揚2.5元至233元；台達電達998元，上漲35元，再次挑戰千元關卡。
伺服器概念股廣達盤中達277.5元，漲5.5元；緯創漲3元至153.5元；緯穎早盤整理後走高，上攻達4595元，上漲110元。
記憶體族群走勢震盪，但盤中維持漲勢，群聯高點1460元，漲10元；威剛由黑翻紅至282元，上揚2.5元；南亞科、華邦電由黑翻紅後一路攀高至201.5元及漲停價90.8元，分別上漲8.5元及8.2元，續扮強勢指標；鈺創及晶豪科分別上漲5元及11.5元，強攻漲停55.8元及129.5元，創波段新高。（編輯：張良知）1150102
其他人也在看
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
股民平均賺150萬是假象？台股封關暴衝 沒買台積電多數人其實只賺這些
節目《關我什麼事》盤點2025封關日，台股收盤大漲256點，收在28289.63點，成交量5361。回顧全年，加權指數從23035漲到28963，全年上漲5928點、漲幅25.7%。節目更點出「平均每位股民暴賺150萬」的話題數字，但也提醒這是平均值，背後其實藏著關鍵差異。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 26
0050「獨尊台積電」吃虧！專家推這檔ETF：短中長期報酬率都打敗0050
2025年台股今（31）日正式封關，高股息ETF再度成為投資人關注的焦點，素有「不敗教主」稱號的陳重銘指出，有一檔ETF的報酬率無論短期、中期或長期都打敗0050，主要原因在於「0050獨尊台積電」，導致其他好股票黯淡無光。陳重銘在臉書撰文提到，昨日台股再現「27千金」，高價股一路衝上去，法人表示，資金效應對高價股挹注動能正向，加上產業趨勢樂觀，有助於進一步......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 9
今年Q1台股、美股怎麼走？阮慕驊曝5大投資重點：這因素恐成「股市黑天鵝」
台股昨（12/31）日正式封關，不受前一日美股走跌影響，封關日強勢表現點燃多頭火種，加權指數開高走高，盤中最高衝上2萬9009點，創下歷史新高，隨著時序進入2026年，投資人該如何看待今年第一季？財經專家阮慕驊提出5大觀察重點。阮慕驊在永豐證券節目《雅筑會客室》表示，第一個重點是全球宏觀經濟情勢的判斷，以及與之密切相關的利率走向。因為利率決定一切，利率決定了......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 7
11月獲利年增近1700%！「記憶體廠」拉第3根漲停2千多張買單搶進場 缺貨潮引發後市看漲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導DRAM記憶體在國際大廠接連將產能轉向應用於AI的HBM後，供應越發吃緊，價格因而暴增，帶動以DDR3、DDR4為主要產品的晶豪科（...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
獨家／吳嘉隆點名別碰黃金了 改抱這檔！台股上看4萬不是夢策略1次看
總體經濟學家吳嘉隆接受三立電視台專業財經節目《小資巴菲特》主持人李昕芸專訪時表示，針對2026年全球經濟風險提出警訊，直指可能會遇到幾個比較不利的情況，更拋出「3隻黑天鵝」的說法，提醒投資人先把風險看清楚，再談布局。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6
2025高股息ETF失寵 成交量大幅衰退
金管會還特別澄清，沒有打壓高股息ETF的發展。雖然有人說因為金管會的規定導致高...信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 2
傳進軍SpaceX供應鏈！「面板大廠」股價飆6天...國家隊斥資4.1億買破萬張 再砸13.4億掃貨記憶體3檔
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（12月31日）迎來2025年封關，加權指數終場收在28,963.60點，漲幅0.89%、漲256.47點。據「玩股網」統計，觀察八大公...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
營運不中斷 台積南京廠 續獲美出口許可
台積電於2025年12月31日晚間證實，美國商務部已正式核發為期1年的出口許可予台積電，確保了台積電南京廠在2026年的營運及產品出貨不受影響。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
【2025封關秀】台股全年漲5928點！史上最大 寫下6驚奇
台股今（31）日迎來2025年封關日，加權指數最高觸及29009點，衝破2萬9關卡，再創歷史新高，收盤以28963點作收，與去年底23,035點相比，全年上漲5,928點，漲幅26%，創歷年最大年度漲點以及漲幅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 60
【2025封關秀】今年股民平均大賺149萬元 扣掉台積電獲利近60萬元
台股今（31）日迎來2025年封關日，在護盤資金挹注下，加權指數一度漲逾300點、衝上29,009.81點，再創歷史新高，終場上漲256.47點，收在28,963.6點，台股總市值攀升至94.36兆元。若以市值成長換算，今年平均每位股民帳面獲利約149.26萬元，若扣除台積電（2330）民賺走的錢，平均股民實際獲利約59.49萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 191
月營收年增100%！「無塵室設備廠」慘遭00923踢出成分股 「4進4出」台光電、東元強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採半年配、受益人數超過9.9萬人的群益台ESG低碳50（00923）成分股換血揭曉，臺灣指數公司昨（12/31）日公布其追蹤指數成分...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
攜手台積電發展CPO！「矽光子概念股」爆量漲停創新高價 前三季EPS暴增317%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著國際CSP紛紛加碼投入資料中心的設立，矽光子需求不斷攀升，帶動相關族群營運及股價大幅成長，如上詮（3363）今（31）就...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
含積量4成太狂！半導體績效冠軍是它 去年含息報酬逾35%
2025年AI浪潮帶動台股多頭表現，激勵台股ETF績效表現亮眼，尤其是科技相關ETF，在台積電助攻下，具高含積量的半導體ETF績效表現出頭，2025台股封關日結束，根據CMoney統計，新光臺灣半導體30 ETF(00904) 含息總報酬率達35.47%，勇奪台股6檔半導體相關ETF績效總冠軍，同時，根據台新投信官網公布，新光00904於2026年1/16展開首季除息，預估配息金額0.76元，再創三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
【2025新股抽抽樂】鴻勁抽中一張賺189萬元史上之最 還有8檔報酬率破百
投資人瘋新股！2025年可說是新股抽籤最熱鬧的年份之一，今（31）日台股最後封關，結算所有今年來的新股IPO表現，若總計上初次上市櫃及增資新股抽籤的股票，仍有萊德光電大賺近4倍，8檔至今報酬率都超過100%以上，曾是興櫃股王的鴻勁抽中一張抱到現在，帳上仍大賺189萬元，創下台股史上之最。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
南亞科撐腰 台塑四寶獲利守住
2025年第四季成品油煉油利差穩健走升，且國際油價力守60美元整數關卡，加上電子材料、DRAM行情活絡喊漲，助力台塑化、南亞成為台塑四寶營運衝刺先鋒，不僅第四季獲利可望年增翻倍，也有望交出全年獲利逆勢成長好表現。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
取得美系GPU大客戶訂單！外資豪砸36億掃貨這「半導體測試大廠」 晶豪科連2漲停也被搶翻
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（31）日迎來2025年封關，加權指數呈現開高走高，最高一度高漲302.68點至29,009.81點，終場收在28,963.60點，漲幅0.8...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台股開年好彩頭！台積電炸184億元領軍噴出 記憶體「3劍客」人氣爆棚...金居出關創新高
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日加權指數開高站上2萬9千點大關，截至上午10點左右，暫報29,090.79點、上漲127.19點、漲幅0.44%。觀察盤中成交...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
【2025封神榜】這檔「重量權值股」遭投信年砍556億淪最大提款機 東元、光寶科也逃不過
回顧2025年，投信全年雖然共砸1060.34億元買超台股，不過《Yahoo股市》也統計前十大賣超個股，其中包含榜首聯發科（2454）遭提款556億元，日月光投控（3711）也遭砍354億元上榜，此外，還有不少知名個股如東元（1504）、光寶科（2301）、遠傳（4904），都成為外資提款機之一。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
12月三大法人搶最多竟是這1族群！「它」營收、列00919成分股利多被大買76萬張登頂 6檔狂霸買超榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股上月（2025年12月1日至12月31日）加權指數大漲1337.12點，漲幅高達4.84%，為台灣2025年封關畫上完美句號，三大法人也在...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2