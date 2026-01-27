台股盤中漲逾320點續創新高 台積電漲25元至1780元
台股今天（27日）開高震盪走高，盤中指數漲逾320點，續創32389點歷史新高。台積電最多漲25元至1780元，鴻海、台達電、聯發科等權值股走揚。
台股今天以32095點開高，指數一路墊高，盤中攻至32389點新高，上漲約325點。
截至10時30分，台股加權指數上漲258.76點，至32323.28點，漲幅0.81%；電子股漲0.99%，金融股漲0.2%，櫃買指數漲逾0.9%。
觀察權值股走勢，台積電盤中漲25元，至1780元，漲幅1.42%，鴻海、聯發科漲約1%，台達電漲逾2%，聯電則大漲9%、以75.7元創下波段新高。
其餘電子股走勢，ABF三雄股價續強，欣興、南電漲逾6%，景碩漲停至228.5元。多家光通訊概念股亮燈，包括光聖、波若威、仲琦、光環、IET-KY等漲停。
記憶體和面板族群漲跌互見，華邦電、旺宏、群聯轉強，南亞科走低；面板股群創、友達、彩晶等疲軟。
印度日前出現立百病毒病例，引發公共衛生警訊，今天防疫概念股再度躍升盤面亮點，恆大、熱映、高端疫苗、毛寶、康那香等防疫概念股強攻漲停。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
台股早盤續創新高! 台積電、聯電雙漲領軍 大盤漲近三百點
市場靜待Fed本週最新利率決策，美股主要指數收漲，台積電ADR下挫0.65%，聯電ADR飆漲7.5%。台股今日（1/27）開高，甫開盤即大漲逾百點，最高漲至32222.94點，續創盤中史高。台積電開盤小漲5元。太報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台股終場收32064點續創收盤新高 台積電跌15元收1755元
美股23日漲跌互見，台積電ADR漲2.29%。台積電今天（26日）盤中觸及新天價1785元，帶動台股創盤中新高32196.75點，但隨著台積電股價翻黑收跌，大盤漲勢收斂，終場在資金輪動下，仍收漲103.01點，以32064.52點再創收盤新高。台積電終場跌15元，收1755元。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 29則留言
權值股休息、矽光子族群亮燈！台積電開盤上漲5元 台股漲逾百點
在連日拉抬權值股，讓台股加權指數持續創高後，今日出現權值股休息的情況，資金反而朝向塑化、矽光子族群輪動，早盤台積電上漲5元，股價來到1760元，加權指數上漲約百點，最高來32203點。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
中國外交部稱日本治安差、地震頻繁「春節勿去日本」台網爽翻：快訂機票
中國日前因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，呼籲民眾避免前往日本旅遊。中國外交部26日又發布提醒，稱日本近期治安堪憂，且部分地區連續發生地震，呼籲春節期間「避免前往日本」。日本旅遊達人林氏璧直呼「日本機票還不快訂起來！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 28則留言
台股開盤／台股上漲逾百點 台積電漲5元穩盤各類股表現！
美國「超級財報周」正式登場，市場關注重量級科技巨頭財報表現，美股多頭氣氛延續，帶動台股今（27）日開盤延續偏多走勢，加權指數早盤上漲約120點，站穩3萬2千點之上，權值王台積電同步走強，上漲5元，櫃買指數亦小幅上揚0.73%，中小型股表現相對穩健，盤面呈現權值股撐盤、題材股輪動的格局。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
天冷開電暖器禦寒⋯消防員籲「摸一下延長線」2情形快拔插頭
家中的電氣用品一定要定期檢查，才能降低災害發生的風險。消防員呼籲，延長線嚴禁綑綁，在高負載時，綑綁的電線會讓熱能散不出去，導致溫度飆升，直接融毀絕緣外皮，使用時務必留意延長線溫度，若感覺「溫熱」甚至「發燙」，一定要馬上把插頭拔掉，否則下秒便可能引發火災。Yahoo綜合報導 ・ 23 小時前 ・ 24則留言
【本日焦點】用延長線要「摸一下」消防員籲2情形快拔掉／批「爬101違反工安」掀議 工傷協會7點聲明／台中房仲吸金23億潛逃泰國 中檢求處重刑
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.用延長線要「摸一下」消防員籲2情形快拔掉 2.批「爬101違反工安」掀議 工傷協會7點聲明3.台中房仲吸金23億潛逃泰國 中檢求處重刑 4.「就算滾蛋也要拚」賈永婕吐心聲 5.花蓮玩到身上剩2千 爽抱6.92億頭獎Yahoo新聞編輯室 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
九年新低！2025年買賣移轉26萬棟 房市多頭畫句點
去年全台房市買氣急凍，根據住商機構彙整內政部資料，去年全台買賣移轉棟數僅26萬1308棟，較前一年約35萬棟，大減25.5%，創近九年新低，也寫下1991年有統計以來，最大單年跌幅，宣告自2019年展開的房市多頭行情，正式畫下句點。聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 25則留言
美批世衛「忽視台灣存在」！WHO回應惹議
[NOWnews今日新聞]美國22日正式退出世界衛生組織（WHO），美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）表示，這是美方回應世衛於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的失職表現。美國衛生...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 66則留言
川普突升關稅到25％！南韓慌了：沒收到通知 急派員飛美國
美國總統川普突然宣布，因為南韓沒有達成和美國的貿易協議，決定將南韓的關稅從15％提高至25％，消息一出馬上引起南韓政府的大震盪，緊急出面回應，表示目前尚未接到美方的通知，27日將召開緊急會議討論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 268則留言
過年出國換護照注意！北部預約要等到4月 現場排隊3小時起跳
不少民眾規劃在過年期間出國，因此近日準備換護照，導致外交部各地辦事處人潮擠爆，最誇張的實屬北部的外交部領事事務局，如果在網路預約，最快要4月才有空位，如果要現場排隊，至少要耗時約3至4小時。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3則留言
高市談台灣有事撤僑：日本若無作為 美日同盟將瓦解
（中央社東京27日綜合外電報導）日本首相高市早苗受訪表示，假設台灣發生危機，美國軍隊在撤離日美兩國公民的聯合行動中遭受攻擊，日本若無所作為，這會威脅到日本與美國至關重要的安全同盟。中央社 ・ 6 小時前 ・ 319則留言
批「徒手攀台北101」違反工安遭網灌爆 工傷協會7點聲明：人命不該雙重標準
美國極限攀岩好手Alex Honnold昨(25)日徒手攀登台北101，並透過Netflix直播全球，僅花91分鐘就順利攻頂。不過，工傷協會就發文批評這活動是「把人命當宣傳素材」，怒斥台北市勞動局怎會...華視 ・ 1 天前 ・ 630則留言
台股開盤小漲30點！台積電漲5元至1,760元 鴻海、台達電、廣達齊上揚
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（27）日開盤上漲30.56點至32,095.08點，最高一度漲138.78點至32,203.3點，目前暫報32,166.22點，維持在上漲...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
LINE Pay載具刷整年沒中過！ 他做錯一步驟錯愕：我是呆瓜
近期發票獎號公布，可以說是幾家歡樂幾家愁，不過一名網友前天（25日）就發文分享，自己刷了一整年的LINE Pay，直到最近才發現「從未中獎」的實際原因，直言：「我就是那個呆瓜。」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
台積電小漲 台股早盤上揚逾130點續創新高
（中央社記者江明晏台北2026年1月27日電）台股今天開高走高，早盤指數漲逾130點，至32200點之上，續創新高，隨後漲勢收斂至百點內。台積電小漲5元，至1760元，鴻海、台達電等權值股撐盤，光通訊族群勁揚，記憶體股走跌。觀察權值股走勢，台積電早盤小漲5元，至1760元，漲幅0.28%。鴻海漲逾1%，聯發科盤下震盪，台達電小漲。光通訊族群表現強勢，光聖、波若威漲停，華星光漲逾6%。記憶體股南亞科、旺宏走跌。面板股群創、友達、彩晶等疲軟。低軌衛星族群漲跌互見，燿華強漲。中央社財經 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
被關稅大棒嚇醒！南韓汽車股一早大跌 苦主現代、起亞隨後回穩
美國總統川普於美東時間週一（1/26）晚間宣布對南韓關稅調漲為25%，而被他點名的汽車類股更是立刻聞聲大跌。有分析指出，川普此舉是為了施壓南韓加速對美投資承諾，此外更是為了轉移美國國內對驅逐外來移民的怒火焦點。太報 ・ 59 分鐘前 ・ 2則留言
川普威脅祭100%關稅懲罰，卡尼否認與中簽自貿協議
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，加拿大總理卡尼(Mark Carney)週日(25日)在渥太華明確表示，加拿大「絕無意圖」與中國達成自由貿易協議(FTA)，此舉旨在平息美國總統川普(Donald Trump)對加中關係升溫的強烈怒火。卡尼強調，加拿大完全尊重《美墨加協定》(USMCA)中的承諾，即在未事先通知貿易夥伴的情況下，不會與中國等「非市場經濟體」尋求自貿協定。他解釋，近期與北京達成的協議僅是為了修正過去幾年關於電動車(EV)與農產品的特定貿易爭議，而非建立全面的自貿關係。川普24日在自家社交媒體平台「真實社交」(Truth Social)發出嚴厲警告，指稱若卡尼政府執意與中國簽署協議，將加拿大變為中方規避稅收的「轉運港」(Drop Off Port)，美國將立即對所有輸美的加拿大商品課徵100%關稅。川普甚至以「州長」(Governor)嘲諷卡尼，並宣稱中國將「生吞活剝」加拿大，摧毀其企業與社會結構。週日川普持續發文批評加拿大正在「自我毀滅」，並諷刺希望中國「別動冰球」，顯示美加關係因格陵蘭主權爭議與對中貿易政策已陷入極度緊繃。事實上，卡尼於1月14日至17日剛完成具有「破冰」意財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
曝霍諾德攀101差點喊卡 賈永婕謝「神奇鳳梨」急電蔣萬安、陳世凱求援
美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）徒手登頂台北101，寫下震撼全球的高空壯舉。台北101董事長賈永婕26日揭露，活動前夕氣象預報全是雨，一度面臨臨時喊卡危機，關鍵時刻她上報 ・ 12 小時前 ・ 34則留言
先進製程專案續強，巨有科技今年展望樂觀
MoneyDJ新聞 2026-01-27 09:32:28 黃立安 發佈ASIC設計服務業者巨有科技(8227)受惠先進製程專案持續推進，近年接案結構明顯轉變，隨著6奈米以下先進製程專案陸續啟動，公司看好，自2025年下半年起累積的大量委託設計(NRE)專案，將在未來數季逐步轉化為量產(MP)營收，對今年展望持樂觀看待。 巨有過往營收結構以微米和40奈米以上製程為主，2025年前三季6~28奈米的營收比重已提升至62%，公司表示，未來先進製程比重將持續提升。 針對先進製程專案進展，巨有指出，2025年2月完成首件6奈米專案tape-out，相關NRE營收已於2025年7月認列，並預計於2026年第三季開始貢獻MP營收。此外，目前亦有多項6奈米，甚至有4奈米專案同步進行中，隨著下半年更多先進製程專案進入量產階段，先進製程對營運的挹注力道將持續增強。延伸閱讀：台積今年資本支出520~560億美元，續創新高台積電Q1營收估續創高、雙率亦締新猷 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言