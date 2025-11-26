台股盤中漲逾400點 聯發科漲停軍工股齊飛 台積電漲15元
市場對聯準會12月降息預期再度升高，美股四大指數延續前一日漲勢，收盤齊揚。台股今天（26日）開高走高，盤中上漲逾400點，台積電上漲15元至1430元，鴻海、台達電勁揚3%，聯發科亮燈漲停達1300元，軍工股成盤面焦點，雷虎、漢翔、亞航等也齊飛攻漲停。
美國聯邦準備理事會（Fed）12月降息的市場預期再度升高，帶動美股四大指數25日收盤齊揚，延續前一日漲勢。
台股今天以27063.17點開高，盤中漲至27349點附近，勁揚約437點，站上27000點與10日線關卡。
截至11時50分，台股加權指數上漲364.58點，達27276.75點，漲幅約1.35%，電子股漲1.51%，金融股漲0.55%，櫃買指數漲0.88%。
台積電宣布對前資深副總經理羅唯仁提出訴訟，質疑羅唯仁洩漏營業秘密給英特爾（Intel），台積電今天盤中仍上漲15元至1430元，漲幅約1%；鴻海、台達電勁揚逾3%，權值股強漲。
美國科技新聞網站The Information報導，Meta正與Google洽商2027年起讓自家資料中心採用Google的TPU（張量處理單元）人工智慧（AI）晶片，輝達股價挫跌約2.5%。
TPU台灣供應鏈成為盤面焦點，晶片代工台積電之外，合作開發的聯發科，供應伺服器載板的欣興、高階銅箔基板（CCL）材料台光電、PCB大廠金像電等股價雀躍，聯發科更罕見亮燈漲停，站上1300元。
總統賴清德投書《華盛頓郵報》，強調政府提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，不僅用於重大對美軍購，也會大幅強化台灣不對稱作戰能力。
軍工股一片紅通通，多檔個股亮燈漲停，包括雷虎、漢翔、晟田、龍德造船、亞航、事欣科、中光電、攸泰、邑錡、台船、寶一等；中信造船漲9%，長榮航太漲逾7%。
其他人也在看
聯發科瘋漲8%！台積電漲20元 台股開盤漲374點攻上27200大關
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周二全面收紅，道瓊大漲664點，漲幅1.43%，那斯達克也揚升0.67%；不過AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）股價重挫2.59%...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
台股收盤勁揚407點！重登2萬7再等等 台積電大漲40元至1415元
聯準會官員釋放鴿派訊號，推升12月降息預期。美股主要指數收漲，那指、費半勁揚。台股今日（11/25）開高走高！甫開盤即大漲逾500點，早盤最高漲逾600點至27118點，重登2萬7千點大關。盤中漲勢收斂，12:30過後，買盤再度進場，對指數起了拉抬作用。收盤勁揚407.93點，以26912.17點作收，漲幅1.54%，同步收復5日線、季線，但仍在10日線、月線之下。太報 ・ 22 小時前
台積電漲15元、軍工股搶眼 台股早盤勁揚400點
（中央社記者江明晏台北26日電）美股4大指數收盤齊揚，台股今天開高走高，早盤勁揚400點，至27300點之上，收復27000點、10日線等關卡，台積電上漲15元至1430元，聯發科觸漲停1300元，軍工股搶眼。中央社 ・ 2 小時前
開盤／大盤漲近3百點 再站2萬7！爆違約交割南亞科黑翻紅 多頭回溫
台股今（26）日延續反彈氣勢，早盤大盤強勢再站上2萬7千點大關，指數一度上漲281.51點，報27198.82點，台積電（2330）開高走揚，漲15元至1430元，帶動權值股全面翻紅。昨日傳出違約交割風波的南亞科（2408）一度下跌，但隨後急拉翻紅，漲至145.5元，上漲2元，市場情緒明顯轉強。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
羅唯仁帶槍投靠英特爾…台積電開告！陸行之轟「大叛徒」曝可能下場
台積電驚傳前資深副總羅唯仁退休前帶走2奈米先進製程機密資料，不到3個月就「帶槍投靠」跳槽到老東家英特爾（Intel）。事發多日以來，台積電今（11/25）日首度打破沉默，宣布已對前資深副總羅唯仁提告。對此，知名前半導體分析師陸行之直言，台積電終於不忍了，並曝光羅唯仁將被視為「大叛徒」的可能下場。太報 ・ 16 小時前
女官兵陳屍草地！來不及見最後一面 母崩潰痛哭
女官兵陳屍草地！來不及見最後一面 母崩潰痛哭EBC東森新聞 ・ 2 小時前
股民笑了！今台股開盤漲151點 大盤指數「攻破2萬7」原因曝光
即時中心／高睿鴻報導美股昨（25）日情勢火熱，迎來「全面收紅」佳績，連帶使台股長紅；今（26）日開盤就上漲151點，來到2萬7063.17點。後來指數也續漲，上漲逾320點，指數來到2萬7238.97點，衝破27200點大關。民視財經網 ・ 2 小時前
被動元件熄火...國巨盤中翻黑跌破230元大關 分析師曝操作關鍵
被動元件大廠國巨（2327）今（25）日股價盤中翻黑，被動元件族群也集體熄火，先前的領漲股蜜望實更重挫8%，氣勢萎靡。亞洲投顧分析師吳岳展表示，今日明顯出現資金在族群間輪動的翹翹板效應，被動元件挾漲價題材仍有機會持續發酵，以龍頭股國巨來看，可在區間下緣225元左右分批介入。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
AI來襲 黃仁勳警告聰明人將是最廉價！親揭這4人格特質會翻轉命運
在科技快速演進、AI全面崛起的時代，許多人擔心自己的工作會被取代，因此紛紛學習程式與AI技能。黃仁勳指出，智力將在AI面前成為廉價資源，而真正生存的法則是擁有勇氣、思維上的誠實、以及放下自我。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
羅唯仁涉竊台積電機密 經濟部：請工研院研議取消院士資格
前台積電資深副總羅唯仁遭爆今年7月退休前打包帶走2奈米先進製程等資料，並於上個月赴英特爾任職。台積電25日傍晚宣布提告羅唯仁涉嫌洩密。經濟部晚間表示，尊重台積電基於保障自身權益所提出的法律處置，並將密中廣新聞網 ・ 6 小時前
一場聚會被問及退休後動向？羅唯仁笑而不答
台積電 （2330）前資深副總經理羅唯仁於7月底退休，10月底傳出前往英特爾任職，且盛傳退休前利用職權帶走大批先進製程機密資料，引發熱議；台積電昨終於採取行動，重訊公告已向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出訴訟。業界人士回想，羅唯仁於9月中旬獲頒工研院院士之後，就預計返回美國，離開台灣前，一些台積電主管自由時報 ・ 4 小時前
【Yahoo早盤】台股漲4百點重返2萬7！分析師呂漢威：上漲後更要注意短線賣壓
美股大漲帶動市場情緒回溫，台股今（26）日一開盤就重返27,000點大關，指數一度漲逾400點。資深證券分析師呂漢威表示，儘管大盤早盤強勢，但近期市場短線交易風氣濃厚，預估今日大盤終場仍有望收小紅。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
五省級／黑五超狂優惠！全聯買一送一 好市多優惠商品曝光
五省級／黑五超狂優惠！全聯買一送一 好市多優惠商品曝光EBC東森新聞 ・ 14 小時前
台積電為何不在美國提告羅唯仁？ 陸行之點關鍵：恐憂美國政府介入
台積電前研發資深副總經理羅唯仁在今年7月退休後，僅隔數月便於10月跳槽到競爭對手英特爾（Intel），並爆出影印大批包含2奈米等先進製程資料，台積電（2330）25日正式對羅唯仁提出法律行動。對此，知名半導體分析師陸行之今（26）日提到為何台積電不在美國提告，恐怕是擔心美國政府介入；另由於羅已回美國， 因此也對這個提告的效益存疑。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
去年68%員工 總薪資低於平均
加薪有感嗎？根據行政院主計總處最新統計顯示，去年全體受僱員工全年總薪資中位數為五十四點六萬元，不過，低於平均數的員工比率...聯合新聞網 ・ 5 小時前
英特爾不只延攬羅唯仁 近期也頻挖角台積美國廠工程師
台積電前資深副總經理羅唯仁於7月底退休，10月底前往英特爾任職執行副總，退休前利用職權謀取先進製程機密資料，引發台積電昨提告；半導體業傳出，英特爾不只延攬疑「帶槍投靠」的羅唯仁，近期也頻頻挖角台積電美國亞利桑那州廠的工程師，因相較台積電，英特爾給予薪資高2-3成、但工作輕鬆一半，成功吸引到一些美籍工自由時報 ・ 1 小時前
台積電出手提告羅唯仁「涉洩密」 經濟部說話了
台積電今(25)日正式向智慧財產及商業法院，提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟，理由是違反競業禁止同意書及營業秘密法等規定。針對台積電提告羅唯仁案，經濟部今晚發出聲明表示，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，經濟部也會密切掌握對產業的影響。檢調也已經針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。中時財經即時 ・ 16 小時前
台股開盤》台積衝漲 大盤衝漲 續強與轉強個股名單來了
[Newtalk新聞] 台股今天(26日)開紅衝漲325點，最高來到27239點。上櫃、電子與金融類股全揚升。重要電子權值股，約9點10分前，台積電漲20元、來到1435元。鴻海漲3.5元、來到222.5元。台達電漲10元、來到920元。廣達漲4.5元、來到279.5元。聯發科漲95元、來到1280元 分析師葉俊敏表示，20日均27574仍有壓。盤點重要族群與個股如下： 谷歌概念股：創意、光聖。 IC：致茂、鴻勁、旺矽、精測。 高價：信驊、健策。 PCB：台光電、金像電、台燿、尖點。 記憶體：2026缺貨潮；昨天(週二)高點突破正式轉強。 轉強：高力、瀚宇博、精成科。 續強：中華化、穩懋、萊特、達航。※Newtalk提醒您：#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。查看原文更多Newtalk新聞報導電子權值AI股攻略！法人共識 EPS 與目標價一次看台股震盪 電子權值股F4回檔 何時進場？專家說法一次看新頭殼 ・ 2 小時前
台股盤中漲逾400點 27000點得而復失
（中央社記者吳家豪台北25日電）美國聯準會（Fed）官員鴿派言論支撐降息預期，美股回升，台股今天開高走高，一度大漲逾600點突破27000點，最高27118.02點，資金集中在電子權值股、具備漲價題材的記憶體族群及軍工類股，隨著金融及傳產族群走弱，大盤漲勢收斂，回到27000點之下。中央社 ・ 1 天前
好市多黑五「網黃架上露胸」拍照：把自己賣掉 官方震怒：禁止再入場
台灣好市多「黑色星期五購物週」24日開跑，超優惠價格天天吸引大批會員進場掃貨。然而，擁有上萬追蹤的人氣網黃卻選擇在黑五開跑首日混進賣場內掀開上衣裸露胸部拍下照片，上傳至X（前推特）平台，在網路上引起熱論；對此，好市多回應已禁止該名女子再次進入。同時強調，若相關情節查證屬實，將移請警方偵辦，並呼籲會員共同維護良好消費環境。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前