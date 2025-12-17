台股盤中漲170點力守月線 台積電漲5元至1440元
台股今天小漲開出，隨後漲幅擴大，盤中最多上漲逾200點，力守月線約27627點之上。至10時57分，集中市場指數上漲170.17點，報27706.83點，成交值約新台幣2591.81億元。
三大權值股盤中表現，台積電漲5元至1440元；鴻海漲1元至219元；台達電跌3元至898元。
電子權值股休息，AI周邊族群輪流表現，BBU（電池備援電力模組）今天股價走勢相對強勁，順達盤中最多上漲超過7%，站回300元大關，加百裕、AES-KY都上漲逾3%。
另外，金控股撐盤，台新新光金盤中漲幅超過半根停板，中信金、國泰金、永豐金等漲幅均超過3%。
野村投信分析，上周因美國科技大廠甲骨文、博通公布財報或展望未符市場高度預期，造成近日市場對AI前景疑慮升溫，科技股震盪回檔，但僅屬個別消息面的短線影響，中長線看法不變。
野村投信基金經理人林怡君指出，亞馬遜AWS在12月初年度大會中發表新一代AI晶片Trainium 3，效能較前代提升四倍，並將AI模型訓練與推論成本降低50%，宣告ASIC（特殊應用積體電路）晶片時代來臨。
林怡君表示，且AWS同時透露下一代Trainium 4將整合輝達的NVLink Fusion技術，未來架構將採ASIC與GPU混合運算，ASIC與GPU雙核心時代正式開啟，此趨勢有利台灣晶圓代工、先進封裝、電力散熱及高速傳輸等族群。
（責任主編：莊儱宇）
