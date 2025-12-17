台股盤中漲170點力守月線 台積電漲5元至1440元

【時報-台北電】美AI科技股回穩，台積電ADR小跌。台積電(2330)今開平盤1435元，台股開盤漲59點，隨即在電金類股合攻，一度反彈逾200點，回攻月線大關。 台積電回穩、聯發科(2454)開高，支撐指數。台股早盤開小高後走揚，台積電盤中漲10元，帶動指數突破月線27628點反壓，並重新站上27700點之上。9時10分，台股漲158點至27694點，台積電1440元。早盤華邦電(2344)帶領DRAM股開高，中小型電子股匯集人氣，電子權值股回穩，金融類股助攻以及傳產的航運股穩定上揚。 經濟數據顯示勞動市場放緩疑慮仍在攀升，加上美光財報即將揭曉，觀望氣氛濃厚，美股四大指數漲跌互見。 延遲公布的美國就業報告並不理想，引發經濟成長疑慮。特斯拉收盤逆勢創新高，科技股漸止跌，費半收跌0.5%，NVIDIA續小漲，但台積電ADR小跌0.3%，半導體族群中以美光下挫2.1%的跌幅較大。 國票投顧表示，本周台股兩個交易日下跌662點，所幸季線附近低接買盤相當強勁，使周二台股以下影線黑K作收。台股繼四月反彈以來，季線皆有買盤支撐，且後續反彈皆有千點以上實力，因此當前台股切勿過度悲觀，本次修正宜把握布

