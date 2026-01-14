台股盤中漲287點新價位 31000點近在咫尺

Yahoo奇摩（即時新聞）

台股今天開盤勁揚，早盤最高走高。盤中台積電回神翻紅，最高觸及1715元，鴻海、台達電、日月光投控等電子權值股勁揚，被動元件和重電族群強漲助攻，櫃買OTC指數創新高，台股衝上30994.81點，再創盤中歷史新高，上漲287.59點，之後高檔整理，31000點新關卡近在咫尺。

到10時28分，加權指數30983.51點，上漲276.29點，漲幅0.9%，成交值新台幣3556.40億元，其中代表中小型股的櫃買OTC指數盤中觸291.06點，創歷史新高，電子指數盤中漲0.94%，指數觸1885.8點歷史次高，半導體指數漲0.29%，金融指數下挫0.27%。

台積電盤中最高觸1715元，漲幅0.29%，其他電子權值股鴻海漲3%，台達電漲3.4%，日月光投控勁揚1.5%。記憶體南亞科、華邦電回神。

股價超過千元的高價股漲跌互見，雙鴻、亞德客-KY重返千元，高價股暫居「30千金」。

啟發投顧副總經理容逸燊指出，台股今天盤中資金轉移至中小型股，櫃買OTC指數表現強勁，包括被動元件、太空概念股等表現強勢，代表台股多元輪動健康，持續關注15日台積電法人說明會展望。

