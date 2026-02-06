台股盤中狂拉678點！抱股過年統計表秒懂 法人這樣看

台股今天大洗三溫暖，早盤一度殺到3萬1164點，下跌636點，但買盤很快進場，一路拉高，指數甚至一度翻紅至3萬1842點，高低點相差678點，終場小跌18點，收在3萬1782點，投資人猶如坐了一趟雲霄飛車。

距離農曆春節封關，只剩3個交易日，投資人又陷入「該不該抱股過年」的年度考題。

據統計，過去十年，台股開紅盤後五日的正報酬機率高達八成，平均漲幅1.9%，若拉長至一個月，正報酬機率也有七成，平均漲幅達2.2%。

法人認為，參考歷史數據顯示，抱股過年不僅勝率高，還有機會搭上新春行情的順風車，建議投資人不妨把握火馬年象徵的活力與突破，審慎布局迎接新年行情。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，從基本面來看，2026年AI應用已從早期概念驗證階段，正式邁入商業化落地期，無論AI伺服器、AI PC或各類終端裝置的AI化升級，都為台灣科技供應鏈帶來龐大商機。台積電先進製程產能持續滿載、CoWoS等先進封裝技術供不應求，凸顯AI晶片需求依然強勁。

蘇皓毅說，台灣在AI生態系扮演關鍵角色，從晶片設計、製造到組裝測試形成完整產業鏈，這種不可取代性讓台股在全球科技競爭中持續保有領先地位。

不過，台股短期仍受美國科技股拖累。市場解讀獲提名的下任聯準會主席華許（Kevin Warsh）可能同步推動降息與縮表，政策方向的不確定性引發投資人疑慮，帶動股市、債市、貴金屬與加密貨幣全面進入重新訂價階段。

但蘇皓毅認為，當前市場反應過度，川普既然提名華許，代表雙方對未來政策走向應已有高度共識，建議在華許正式對外發表政策談話之前，投資人不宜過度臆測，應保持冷靜觀察，避免受短期雜音干擾。

蘇皓毅強調，面對市場波動，定期定額投資仍是穩健之道。透過紀律投資可有效降低進場時點風險，長期累積財富。建議投資人採取定期定額策略紀律扣款，並善用程式化交易適時加碼進場。中租基金平台的「靈活扣」交易機制提供定期不定額與單筆抄底、追漲的智慧加減碼功能，讓系統協助投資人於市場拉回時自動加碼佈局，捕捉市場健康回檔的進場機會。

國泰投信總經理張雍川表示，台股最近拉回，主要是受到美國科技股修正，大家過度擔心AI對於軟體業的衝擊。其實這是過度反應，因為長期AI需求還是非常明確，投資人可利用逢低拉回的機會，佈局進場。

張雍川表示，過年前拉回，其實已宣洩長假不確定性的擔憂，現在拉回，反而在節前可以逢低承接，抱股過年，但還是建議客戶多元分散配置，當然，科技仍然是今年主軸，另外，像今天上市的00987國泰日本不動產ETF，投資日本的不動產，跟科技、台股、美股相關性都在0.5以下，是長期也可納入投資組合的資產類別。

從盤面來看，今年1月以來表現最好的台股ETF前10檔，績效12.5％起跳，其中有6檔是半導體相關ETF，進一步來看，新光臺灣半導體30 ETF(00904)以含息報酬18.02%居冠，大幅超越同期間加權指數的9.73%；兆豐台灣晶圓製造(00913)、台新臺灣IC設計(00947)兩檔，也分別上漲17.61%、16.98%，緊追在後。

新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人詹佳峯表示，台股下周即將進入封關前夕，丙種結帳壓力及個股獲利了結賣壓，加上大盤目前技術線型轉弱，預估整體指數短線進入震盪整理，整體來看，2月台股漲多拉回，大盤連日回測月線，表示資金重新評估個股風險與報酬，尤其是元月火紅的記憶體、半導體股，成2月市場殺盤賣壓重心，可視為獲利出場的短線賣壓出籠，隨農曆年後台股開市，機構法人資金可望重新整隊。

詹佳峯指出，基本面來看，AI導致的全球產能供給缺口，短期仍無法補上，預估貫穿2026全年缺貨漲價題材的半導體DRAM、NAND兩大記憶體族群、及搭配台積電資本支出持續成長、CoWoS等長線產能持續擴張的先進封裝(Advance Packaging)族群，2026年多頭趨勢難以撼動。

詹佳峯認為，隨著台積電3奈米製程持續放量、2奈米於2026年啟動量產，並搭配CoWoS等先進封裝需求長期擴張，市場已普遍看好台積未來前景，成長曲線不再受限於單一產品循環，而是進入AI半導體產業呈結構性上升的新階段，帶動台灣半導體產業鏈持續炙手可熱，相關企業獲利將迎來倍數成長的結構性成長潛力。

台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，近期記憶體族群的重挫純粹是技術面漲多修正，基本面並未改變，反而短線急跌提供逢低布局良機，透過布局記憶體相關個股占比高的臺灣IC設計ETF，不失為投資人參與記憶體投資熱潮的好選擇。

台新投信建議，投資人年後投資台股，與著眼於細挑半導體個股表現，但隨股價容易隨市場上沖下洗、增加波動風險，不妨改在農曆年前，趁半導體、IC設計等相關ETF股價回檔，逢低撿鑽石價，穩穩卡位低檔布局良機，投資人若行有餘力，甚至可以雙管齊下、均衡配置半導體、IC設計兩種ETF，完整且全面捕捉這一波半導體景氣循環轉向AI結構性成長的價值重估紅利。

平衡凱基雙核收息(00981T)ETF研究團隊表示，今年由AI帶動企業獲利增長的長線藍圖沒有改變，所以台股長線多頭格局的展望也並非有異動，惟AI概念股漲幅日漸攀高，一旦有風吹草動都可能引發市場修正，個股間的輪動也將加速，透過平衡型ETF有望助攻投資人在波動上升的環境中持盈保泰。

觀察本週三大法人動向，僅有投信買超，外資與自營商雙雙減碼。外資單週賣超1085.64億元，自營商連續第3週減碼588.22億元，投信則是終止7週賣超態勢，轉為回補313.63億元，三大法人合計賣超1360.23億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，近日美國科技股出現大幅震盪，S&P500指數跌破季線位置，也影響台股投資情緒，加上台股下週即將進入蛇年封關，以往農曆年前可能有結帳及獲利了結賣壓，且受到近期回檔技術線型轉弱，下週台股出現震盪整理機率上升。

不過，郭明玉看好跨國AI大廠營運展望依舊看升，且資金出現回流AI相關標的之態勢，加上農曆年後MWC、Nvidia GTC等利多題材將相繼登場，中長期多方架構未變，台股AI供應鏈有望在馬年後重返盤面主流。

郭明玉表示，雖然近期市場漲多後大幅震盪，但從晶圓龍頭大廠啟動史上最大先進製程與封裝擴產，帶動製程設備、封裝、測試、材料與廠務供應鏈進入多年結構性成長期，加上台美貿易協定定案降低不確定性，以及AI龍頭供應鏈展望優於預期，2026年企業獲利多呈現上修，資金由AI擴散至電子與傳產，在健康輪動之下有助於指數漲勢延續，台股中長期利多走勢依然可期。

針對封關前的布局，郭明玉建議，欲規劃抱股過年參與馬年紅包行情的投資人，不妨於下週低接布局，挑選市場認同度高之績優股分批進場，建議聚焦技術與產品具競爭力的產業與個股，以及具有強勁現金流收益率、銷售及獲利成長的優質指數成分股。

產業選擇以晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件、 軍工、機械零組件、金融保險等為優先選擇。

