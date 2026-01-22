台股盤中登31890點創高 台積電衝1770元信驊8930元寫天價

中央氣象署指出，今、明（22日、23日）兩天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；今日基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，東部地區及馬祖有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；明日基隆北海岸、大臺北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5