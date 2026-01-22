台股盤中登31890點創高 台積電衝1770元信驊8930元寫天價
美股主要指數反彈收紅，台股今天（22日）開高，盤中漲644點，衝上31890.62點歷史新高，權值股台積電最多漲30元，達1770元，逼近歷史高點1780元，帶動電子及半導體類股漲勢；股王信驊漲至8930元，續寫上市櫃個股新天價。
至上午10時50分，台股加權指數達到31770.95點，上漲524.58點，漲幅1.68%，成交值新台幣4778.26億元；電子類股漲2.03%，半導體類股漲1.42%。
人工智慧（AI）類股普遍走揚，英業達攻漲停51.2元，仁寶上漲超過3%，廣達漲2%。電源大廠台達電、光寶科一度亮燈漲停觸及1245元、177元。
記憶體四強南亞科、晶豪科、力積電、威剛將於23日結束處置出關，今天漲勢明顯，威剛盤中觸漲停298.5元，南亞科漲8%，晶豪科漲逾6%，力積電漲上揚超過3%。群聯21日先出關，今天續揚攻上漲停2095元。
股王信驊盤中最高8930元、漲幅超過7%，再寫上市櫃個股新天價。
（責任主編：莊儱宇）
