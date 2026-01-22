台股盤中登31890點創高 台積電衝1770元信驊8930元寫天價

近日正值尾牙季，許多公司為了與員工同慶，開桌、辦抽獎樣樣來。一名ICU護理師林婷分享一起案例，一名男子吃完尾牙到KTV續攤，半夜被緊急送醫已OHCA（到院前心肺功能停止）。經過15分鐘CPR及電擊搶救，男子成功撿回一命，卻因腦部缺氧過久恐變成植物人。護理師感嘆其實，病發前「心肌梗塞已經在敲門了」。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 18