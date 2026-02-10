台股盤中突破33000點創新高 台積電飆1875元新天價

美股主要指數9日全面收漲，台指期夜盤上揚262點，台股今天同步走高，盤中指數突破33000點關卡，達到33047.38點，創下歷史新高，上揚642.76點。台積電上漲60元達1875元，創下新天價。

台股10日早盤加權指數衝上33000點新高，漲逾550點。（中央社資料照）

至上午10時35分，台股加權指數為32941.1點，上漲536.48點，成交值新台幣3783億元。

台積電ADR盤中最高達359.59美元，創下歷史新高，終場漲勢收斂，不過仍達355.41美元，為收盤歷史新高。台積電今天股價同步走高，達1875元，上漲60元，市值達新台幣48.62兆元，貢獻大盤約481點。

鴻海、聯發科和日月光投控等權值股紛紛走高，電子類股指數上漲逾2%，為推升大盤創高的一大動能。

傳統產業股漲跌互見，機電類股指數上漲逾1%，表現相對強勢。

塑膠類股指數重挫近5%，玻璃類股指數下跌逾3%，電纜類股指數下跌逾1%，表現相對疲弱。

（責任主編：莊儱宇）