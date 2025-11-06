台股盤中站回28000點 台積電漲20元
美國企業財報表現亮眼，緩解對於科技股估值過高疑慮，美股四大指數同步收紅，激勵今天台股上漲，早盤最多漲逾300點，站回28000點大關。至上午10時30分，集中市場指數上漲216.23點，報27933.29點，成交值約新台幣2608億元。
三大權值股，台積電最多上漲20元至1480元；鴻海最多上漲3.5元至250.5元，但盤中一度翻黑；台達電最多上漲26元至993元。
信驊昨天公布第3季獲利創新高，單季每股大賺32.12元，累計前3季每股稅後純益達72.23元，已超越去年全年，信驊今天盤中股價攻上漲停板5810元，創歷史新高，激勵高價IP族群股價同步漲升，力旺、世芯-KY、創意，盤中股價也都一度亮燈漲停。
野村投信分析，美國企業第3季財報表現亮眼，標普500指數中，已公布財報者逾8成企業獲利優於市場預期，加上川習會後美中貿易緊張情勢緩解，有利美股，台股有望跟著連動。
野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，儘管漲多之後台股短線波動難免，但隨著全球流動性持續寬鬆、AI投資加速擴大，看好台股有望維持震盪偏多格局。
（責任主編：莊儱宇）
市場擔憂AI熱潮泡沫化，美股四大指數全數收黑，台股今天開低震盪，台積電拉回修正，指數一度下跌743點，下探27373點；盤中鴻海、聯發科翻紅，指數跌點收斂，終場下跌399.5點，收在27717.06點，守住月線27653點。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
【時報-台北電】美AI熱門股回神，台積電微跌0.14%。台積電(2330)今開盤漲10元至1070元，台股開高漲189點至27906點，在台積電、鴻海等電子權值股領軍下，盤初漲逾300點反攻28000點，試圖挑戰重回10日均線28040及5日均線28070點。 台積電開高走高，盤中最高漲20元至1480元，惟仍在短均5日及10日線之下，台股亦如是。9時15分，台股漲288點至28005點，台積電攻1480元，台積電上檔10日線在1486元。今早以台積電反攻加上DRAM雙雄續旺穩人氣。 周三(11月5日)美股四大指數收高，最高法院對川普關稅提出的「拷問」，點燃部分關稅可能被撤銷的希望。ADP「小非農」報告顯示10月民間就業增長遠超出預期。美股AI熱門股走出前一天重創市場的估值風暴，晶片股反彈，費半大漲3%，超微漲2.5%、美光飆漲近9%，惟輝達仍跌近2%。 國票投顧預期台股有望收復昨日下跌失土，AI族群持續領軍，並向十日線發起挑戰。國票投顧指出，外資分析師紛紛提出AI估值過高論述，進而打壓美AI巨擘股價表現，連帶周三台股出現大幅度修正，所幸終場以下影線黑K作收，成功守穩月線之上，預期在A時報資訊 ・ 1 小時前
（中央社記者曾仁凱台北6日電）美國企業財報表現亮眼，緩解對於科技股估值過高疑慮，美股4大指數同步收紅，激勵今天台股早盤最多上漲300點，站回28000點大關。至9時5分，加權指數上漲260.57點，至27977.63點。代表中小型股票的櫃買指數同樣開高。中央社 ・ 1 小時前
美國公布就業指標表現穩健，市場樂觀勞動市場不會快速惡化，推動美股週三走高，由科技股領漲，台股今（6）日開盤約上漲260點，約來到27980.65點。中時財經即時 ・ 1 小時前
[Newtalk新聞] 台股今天(6日)開紅漲逾200點，最高來到27980點。上櫃、電子與金融類股全揚升。聚焦重要電子權值股，約9點15分前，台積電漲10元、來到1470元。鴻海漲0.5元、來到247.5元。廣達平盤、維持289.5元。聯發科平盤、維持1330元。台達電漲17元、來到984元。 「市場關注美股最高法院審理川普關稅案，道瓊： 0.48% 標普： 0.37%。納指： 0.65% 費半： 3.02%。VIX回落至18以下→市場回復平靜。」分析師葉俊敏表示，科技股漲跌互見，仍有部份估值過高擔憂。輝達：-1.75% 台積：-0.14%。谷歌： 2.44% 特斯拉： 4.05%。 以下是葉俊敏盤點營收創新高(年增)、法說名單： 鴻海：8957億 年增11% 創新高。 創意( 150%)、竹陞科( 102%)、昇陽半( 18%)。 雍智科( 20%)、力旺( 10%)、全新( 50%)。 AES-KY( 51%)、大量( 55%)、胡連( 12%)。 貿聯( 34%)、聯亞( 75%)、鴻準( 127%)。 信驊：前三季EPS 72.23元；世芯：前三季EPS 50.89元。 高技新頭殼 ・ 1 小時前
台股大盤今 (5) 日早盤在美股震盪走低同時，護國神山台積電 (2330-TW) 以 1480 元的下跌 25 元開出，帶給大盤跌點達 200.8 點，造成大盤早盤重挫 600 點，直接摜破 10 日線，類股幾走跌只有觀光餐飲類股小鉅亨網 ・ 1 天前
[Newtalk新聞] 美股費半指數周二（4日）重挫 4%，拖累台股昨（5日）盤中最低跌逾 730點，收盤落在 27,717點，跌幅 1.42%，護國神山台積電（2330）股價最低來到 1,455元。 不過，大盤單日的暴殺，並未影響股民買氣。不僅台積電的零股交易爆量，多檔ETF也湧現成交量。法人表示，市場短線上過熱而高檔震盪，隨美國科技股走弱，台股也受拖累，但盤中跌深後明顯回彈，可見市場對台股仍有信心，且 AI 多頭趨勢不變。 自 10 月 31 日公告第四季預估配息的國泰永續高股息（00878），周二（4日）成交量突破 6.8萬張，昨（5日）再創近 9.7萬張佳績，成了市場焦點。國泰投信指出，00878 憑藉均衡的產業配置，目前評價仍處於相對低檔，隨台股企業獲利上修與市場信心升溫，具備息收、成長並重的潛力，投資價值可望進一步提升，再加上其將於 11 月 18 日除息 0.4元，預計 11 月 17 日最後申購日前，買氣還會延續。 國泰永續高股息ETF經理人江宇騰表示，儘管高息族群今年漲勢放緩，但看好 00878 中的 30檔成分股基本面，還有半數表現在季線以下，在台股大盤輪動之際，深新頭殼 ・ 1 小時前
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周三全面收紅，道瓊大漲超過225點，費半更強噴3.02%，不過AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）重挫1.75%、台積電ADR也下...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
美股4大指數收紅，費半強彈逾3%，台積電ADR小挫0.14%。台股今日（11/6）早盤開高，開盤不久就漲逾300點至28022點，早盤最低漲逾百點至27879點，仍未收復5日線、10日線。太報 ・ 1 小時前
市場預期川普勝訴的可能性已降低，加上美國10月小非農ADP就業人優於預期，美股四大指數昨日齊步收漲，台股今（6）日開盤由雙王大漲領漲，帶動集中及櫃買兩大市場齊步大漲，台積電（2330）一早強彈至1,480元大漲20元，帶動指數收復28K，至9點25分止暫報27,990點、大漲273點。中時財經即時 ・ 1 小時前
