台股盤中站回28000點 台積電漲20元

（中央社華盛頓2025年11月5日綜合外電報導）美國最高法院今天審理總統川普關稅政策的指標性案件，財政部長貝森特（Scott Bessent）稍早表示，就算政府敗訴，仍有其他政策選項可運用。美國財經媒體CNBC報導，最高法院今天聽取關於川普是否逾越「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）授權，對美國貿易夥伴加徵大規模關稅的辯論。本案的關鍵在於總統運用貿易措施作為經濟政策工具的權力空間。在兩個半小時的口頭辯論中，無論是保守派或自由派大法官都尖銳質疑川普動用緊急權力對多數國家徵收關稅的做法。貝森特昨天在CNBC節目Squawk Box的訪談中表達政府將會勝訴的信心，但也表示萬一判決不利，政府仍有其他管道可用。他說：「我們還有很多其他的權力可以動用，但國際緊急經濟權力法是目前最簡潔的，它給予美國和總統最大的談判權力。其他選項比較繁瑣，但也能發揮效果。」貝森特具體援引1962年「貿易擴張法」（TradeExpansion Act）以國家安全為由的第232條款，以及規範不公平貿易行為的1974年「貿易法」（Trade Act）第301條款。然而，這些條款將會限制總統像川普一樣，以「緊急」狀況為由加徵

中央社財經 ・ 1 小時前