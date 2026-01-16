台股盤中續創新高突破31400點 台積電飆1740元新天價
台股今天在台積電法說會與台美關稅的雙重利多驅動下展開攻勢，早盤即大漲逾500點，改寫台股高點紀錄；盤中指數續揚，大漲逾600點，突破31400點，再創新高。台積電盤中最高衝上1740元新天價，上漲50元。
至上午11時17分左右，台股加權指數為31371點，上漲560點，成交值新台幣5525億元；電子類股指數上漲2.4%，金融類股漲0.6%。
電子權值股台積電15日法人說明會釋出強勁的財報與展望，董事長暨總裁魏哲家預期2026年美元營收將成長近30%，凸顯人工智慧（AI）需求依然極度暢旺，今天台積電股價盤中最高衝上1740元新天價，上漲50元或2.9%。
代工廠廣達董事長林百里15日出席尾牙旺年會，同樣看好AI需求，預期廣達2026年將有一定比例的大成長。今天廣達盤中股價最高至289元，上揚超過2%。
市場傳出特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX正準備辦理初次公開發行（IPO），帶動低軌衛星概念股走勢，百一今天盤中攻漲停14.1元，正崴、昇達科上揚超過3%，金寶漲逾2%。
隨著AI熱潮推升高效能運算需求，關鍵材料玻纖布傳出供給產能吃緊，恐出現如近期記憶體缺貨情況，概念股走勢看俏，台玻、建榮今天亮燈漲停衝上41.8元、84.2元，德宏勁揚約6%，南亞漲逾3%。
國土署針對近期「土方之亂」祭出4項精進措施，環保概念股在政策干預下，面臨修正，可寧衛今天再打入跌停42.1元，泰霖同樣跌停至43元。
（責任主編：莊儱宇）
