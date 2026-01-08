台股盤中翻紅攻30593點再創新高 台積電回神漲25元

美股主要指數多數下跌，台股今天（8日）早盤受美股走跌、台積電美國存託憑證（ADR）下挫影響，加權指數一度下跌逾160點，回測5日均線30175點支撐；隨著台積電回神、軍工股、台塑四寶上漲，指數翻紅最高觸及30593.49點，再寫台股新高。

台股8日開低下跌超過160點。（中央社資料照）

台股今天呈現震盪，至10時50分，台股加權指數達到30349點，下跌86點，成交值新台幣4564億元；電子類股指數下跌0.41%，金融類股漲0.31%、塑膠股上漲2.4%。

電子權值股台積電開低走高，早盤跌至1655元，隨後買盤進場力挺，股價翻紅最高漲至1700元，上漲25元，漲幅1.49%。鴻海走跌至228.5元，跌幅4.19%。

市場傳出台塑擬調漲2月PVC（聚氯乙烯）外銷報價，激勵台塑四寶走勢，台塑、南亞漲幅超過3%，台塑化漲幅約1.5%，台化上揚約1%。

記憶體市場供不應求，相關概念股持續吸引買盤，廣穎盤中攻上漲停48.5元，創見、旺宏上漲盤中一度漲逾5%。而軍工股今天由雷虎（8033）領軍攻上漲停158.5元，帶動類股走強。

（責任主編：莊儱宇）