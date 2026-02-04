台股早盤一度挫逾250點回測32000點關卡 台積電跌20元
台股今天（4日）開平震盪，早盤跌逾250點，最低來到31942點附近，隨後跌幅收斂，守住32000點關卡。台積電跌20元至1780元。
觀察權值股早盤走勢，台積電跌20元至1780元，跌幅1.11%；鴻海、台達電走跌。
PCB族群燿華、臻鼎-KY、台光電走揚。
面板股如群創、友達、彩晶上漲。
【台股開盤】漲1.21點
（中央社台北2026年2月4日電）台北股市今天開盤漲1.21點，加權股價指數為32196.57點，成交金額新台幣55.26億元。
