台股早盤漲逾百點 台積電跌15元至1655元

【財訊快報／記者劉居全報導】進入2026年首週，全球投資情緒熱絡，外資對亞股延續買多賣少，玉山投信指出，上週國際資金明顯集中買超台股，回補超過10億美元，印尼、越南、菲律賓也獲得外資小幅買超，僅有印度遭提款逾15億美元表現不佳，南韓、馬來西亞也受外資賣超2至3億美元。除了外資買單，亞股表現也相當爭氣，玉山投信表示，上週以韓股大漲4.36%表現最佳，其次為越南股市的3.16%，台股與印尼股市單週分別上漲2.78%、2.46%也相當亮眼，僅有馬來西亞、陸股兩市收黑。保德信全球藍籌ETF(009810)經理人黃相慈表示，2025年S&P 500、道瓊和那斯達克指數全都大漲超過兩位數，連續第3年收紅，這是自2019到2021年以來首次出現的情況，道瓊指數更是連續8個月上漲，市場之所以這麼強勁，主要是因為投資人對AI概念股需求居高不下，推動三大指數在2025年屢創歷史新高。美元指數2025年下跌約9.5%，黃相慈指出，該表現創8年來最差年度，主要反映出市場認為雖然美元自9月低點反彈2.5%，部分因貿易戰衰退預期未成真，且多頭認為AI投資熱潮將支撐美國經濟優於歐洲，但不足以消除市場對美國政策不確定

