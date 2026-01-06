台股早盤漲逾百點 台積電跌15元至1655元
台股今天（6日）早盤下跌171點，隨後跌勢收斂翻紅。台積電熄火，最多下跌15元至1655元，跌幅0.9%。鴻海等權值股撐盤，面板、記憶體、PCB族群勁揚。
台股今天開盤下跌171點，下探至29933.65點，隨後跌勢迅速收斂，重回3萬點關卡。
觀察權值股走勢，台積電早盤下跌10元，至1660元，跌幅0.6%；鴻海小漲；聯發科平盤；國巨勁揚逾4%。南亞科、華邦電、旺宏等記憶體族群勁揚，面板股群創、友達、彩晶等續強，華通、台光電、金像電、欣興、尖點等轉強。
（責任主編：莊儱宇）
