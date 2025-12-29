台股盤中與收盤指數雙創新高 台積電收1530元新天價

（中央社記者曾仁凱台北29日電）台積電今天登1530元新天價，率領台股攻高，集中市場指數盤中最高衝上28841.64點，終場上漲254.87點，收在28810.89點，盤中與收盤指數雙雙創下歷史新高，成交值4390.98億元。

3大權值股同步收紅，台積電終場上漲20元或1.32%，收在1530元，再度刷新股價紀錄；鴻海漲5.5元或2.44%，收在231元，台達電漲6元或0.63%，收962元。

AI週邊族群輪動，PCB族群今天表現強勁，富喬盤中一度攻上漲停板101.5元，衝破百元大關，終場上漲6.2元或6.7%，收在98.8元，創歷史新高，南亞、台玻、金居等PCB上游原料股價跟漲。

群創轉型切入半導體扇出型面板級封裝（FOPLP）業務，打入國際級客戶供應鏈，今天爆出36.96萬張大量，攻上漲停板14.85元，激勵面板族群，友達、彩晶收盤漲幅都超過3.5%。

第一金投顧研究部專業副總經理留政鈺分析，年底許多外資法人休假去，這段期間比較沒有重大發布，為資訊空窗期，股市少掉干擾，通常表現不錯。

留政鈺指出，美股有所謂耶誕行情，統計自1950年以來，每年最後5個交易日至隔年前2個交易日的跨年期間，標普500指數上漲機率達79%，平均漲幅為1.3%，而台股與美股高度連動，現階段台股技術面仍然偏多，今天再度創高之後，短壓先看29000點。（編輯：張均懋）1141229