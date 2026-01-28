台股早盤衝上32706點創新高 台積電飆1805元新天價
美股27日漲跌互見，台指期夜盤上漲191點，收在32696點歷史新高，台股今天同步走高，早盤加權指數達32706.72點，再創歷史新高，上漲近400點。
台積電美國存託憑證（ADR）上漲5.63美元，漲幅1.69%，台積電今天同步走高，早盤達1805元，創下歷史新高，上漲25元。
鴻海、聯電及日月光投控等權值股揚升，推升電子類股指數上漲逾1%。
塑膠和電纜類股指數同步上漲逾1%。
（責任主編：莊儱宇）
