台股早盤衝上32706點創新高 台積電飆1805元新天價

國發會最新公布2025年12月的景氣對策信號綜合判斷分數升1分，到達38分，景氣燈號剛好觸及紅燈的下限，睽違一年再亮紅燈！你看得懂「景氣燈號」嗎？景氣燈號是什麼？由哪些數據指標組成？景氣指標又有什麼意義？「景氣燈號投資法」有用嗎？本文將帶你釐清各種燈號的意義，讓你在投資理財時不再盲目跟風，而是根據數據做出更明智的決策！

Yahoo財經編輯室 ・ 18 小時前 ・ 64 則留言