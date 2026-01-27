台股盤中衝32428創新高！收盤32317點也改寫紀錄 台積電漲25元

台股今（27）日早盤走高，盤中最高直奔32428.17點，再刷盤中新天價。最終收盤來到32317.92點，上漲253點，漲幅0.79％，同樣改寫收盤新高。護國神山台積電（2330）盤中一度飆上1785元，收盤來到1780元，漲25元，漲幅1.42％。

部分權值股表現，鴻海（2317）上漲1.5元，收在225.5元，上漲0.67％；聯發科（2454）上漲5元，收1775元，上漲0.28％；台達電（2308）漲20元，收1250元，漲幅1.63％；台光電（2383）漲80元，收1820元，漲幅4.6％。

