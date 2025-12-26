台股盤中觸28590點新高後震盪 銅價上漲帶動族群走揚

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美東時間周四（12月25日）晚間，美股主要指數期貨幾近持平，投資人在從聖誕節假期歸隊後、本周的最後一個交易，將密切關注美股是否再創歷史新高。 在節後清淡的交易中，目前道瓊指數期貨微跌0.06%，標普500指數期貨跌0.02%，那斯達克100指數期貨微升0.02%。 24日周三聖誕夜，美股提前於下午1點收盤，終場標普500指數和道瓊指數雙雙創下歷史新高。隨著華爾街進入所謂的「聖誕行情」（一年最後5個交易日和來年頭兩個交易日），包括以科技股為主的那斯達克指數在內，美股三大指數在周三連漲了5個交易日。 在這波升勢推動下，三大指數周線可望迎來穩健的漲幅。今年在經歷雲霄飛車般的劇烈震盪後，最終美股表現仍然亮眼，標普500指數今年以來上漲約18%，可望成為這7年當中，第六度實現15%以上的年漲幅。 在川普4月祭出前所未見的大規模關稅後，那斯達克指數曾一度崩跌墜入熊市，但隨即重整旗鼓，今年以來仍上漲了超過20%。 儘管市場對聯準會明年降息的押注下滑，但美股仍然守住了其上漲趨勢。目前只有不到15%的交易員押注聯準會將在明年1月降息，但對於聯準會3月會採取什麼動作，市場看法

時報資訊 ・ 35 分鐘前 ・ 發起對話