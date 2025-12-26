台股盤中觸28590點新高後震盪 銅價上漲帶動族群走揚
台股2025年封關僅剩4個交易日，集團作帳行情進入最後階段，台股26日盤中漲逾218點，觸及28590.91點，創歷史新高，隨即出現賣壓，大盤漲勢收斂，盤面以電子和傳產族群的銅概念、電線電纜表現較強勢。台積電盤中最高漲15元，達1510元。
至上午10時57分左右，台股加權指數達到28486.24點，上漲114.26點，漲幅0.4%，成交值新台幣2452.67億元；電子類股漲0.54%，金融類股跌0.57%。
電子權值股台積電盤中最高1510元、漲逾1%，逼近歷史高點1525元；鴻海盤中最高227.5元，上揚1.56%；聯發科盤中觸1395元，漲幅1.09%。
國際銅價飆漲，倫敦銅期貨一度突破每公噸1.2萬美元（約新台幣37.7萬元），銅概念股與電線電纜族群成為今天盤面亮眼的非電子族群。第一銅開盤後迅速攻上漲停板49.5元，華榮勁揚逾7%，華新帶量大漲超過6%。
連接器線廠詮欣打進熱門的矽光子供應鏈，2026年營收有望成長雙位數百分比，今天開盤跳空漲停48.4元。
印刷電路板（PCB）族群受惠於低軌衛星題材，華通盤中再度突破百元整數大關，最高達到102.5元，隨即翻黑下跌逾1%；金像電盤中突破700元，最高703元，勁揚超過5%。
其他人也在看
盤後籌碼／外資賣超38億！台股收紅61點 存股族最愛這幾檔被倒好慘
美股週二（23）日表現回穩，標普500指數在輝達領軍的大型科技股走揚，以及第三季美國經濟成長數據優於預期的激勵下，成功收斂早盤跌幅，市場情緒轉趨樂觀，短天期債券偏弱、美元走貶，也為亞洲股市提供支撐。台股（24）日在權值股穩盤帶動下，加權指數終場上漲61點，收在28371.98點，儘管外資仍賣超38億元，但三大法人合計買超15億元，顯示內資買盤接手力道不弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
2025年剩4個交易日、大盤差不到30點創高 這6檔台股ETF股價領先創高
[Newtalk新聞] 台股 2025 年收年線，只剩下 4 個交易日，加權指數距歷史最高的收盤點位僅差 28.75 點，主要權值股台積電（2330）也差 30 元即突破歷史天價。然而，有 6 檔台股ETF收盤價已搶先一步創高。 這 6 檔股價創新高的台股ETF為：主動統一台股增長（00981A）、台新臺灣IC設計（00947）、主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）、中信上櫃ESG 30（00928）、以及主動安聯台灣高息（00984A）。這當中，共有 4 檔為主動式ETF，2 檔屬於被動式ETF。 至於受益人數破 200 萬紀錄的老牌ETF——「元大台灣50」（0050）以及對手「富邦台50」（006208），雖今年來分別繳出績效 30.47%、28.2%，皆領先台股大盤，不過兩檔截至今（24）日收盤，仍與歷史高點還有些距離。（0050 分割後的歷史高價為 64.8 元，今收 63.85 元；006208 歷史高價 151.9 元，今收 146.3 元） 值得注意的，主動式ETF 「主動統一台股增長」（00981A）自今年 5 月 27 日掛牌以來，報酬新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
聖誕行情還沒完 台積電衝上1510元領軍 台股上漲200點觸新高
今日是台股在行憲紀念日假期後的第一個交易日，延續先前「聖誕行情」，台股持續往上衝，早盤開出台積電衝上1510元，讓加權指數一度突破盤中歷史新高，觸及28590點。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《盤中解析》內資作帳撐盤！台股盤中創高後震盪、題材輪動續熱
【時報記者王逸芯台北報導】受耶誕節假期影響，美股12月25日休市，國際市場交投偏清淡，台股今（26）日盤勢回歸內資作帳與題材輪動主導。加權指數早盤以28,443.48點開出，在權值股穩盤與中小型股續強支撐下，盤中一度衝高至28,590.91點，改寫盤中歷史新高。隨後漲勢略為收斂，截至10時30分，加權指數漲幅仍維持在逾百點水準。櫃買指數同步走強，顯示資金持續往中小型與題材股擴散，盤面結構維持活絡。 權值股方面，整體表現以穩盤為主。台積電（2330）小幅震盪走高，盤中高點來到1,510元，持續扮演推升指數的主要支撐來源；鴻海（2317）漲幅約0.5%至1%，盤中最高觸及227.5元；聯發科（2454）同樣呈現小漲整理，股價最高達1,395元，三大電子權值股合力撐住大盤重心。 熱門族群方面，盤面主軸仍圍繞AI、記憶體延伸。記憶體族群買盤延續，南亞科（2408）震盪小漲，盤中回到平盤附近；華邦電（2344）、力積電（6770）亦維持小幅上揚；群聯（8299）則在平盤附近高檔震盪，顯示市場對相關題材仍具信心。 除電子主流外，原物料題材同步吸引資金關注。銅箔族群今日盤中表現突出，類股漲幅約2.0時報資訊 ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話
資金轉向！記憶體成盤面主角 台積電不再穩坐成交王
[Newtalk新聞] 在 AI 伺服器擴產與高效能運算需求持續升溫帶動下，台股電子族群週三(24日)表現亮眼，尤以記憶體、半導體與 AI 相關供應鏈成為盤面資金集中焦點。DRAM 與 NAND Flash 報價走升、供需結構改善，推動相關個股強勢上攻；同時，晶圓代工、高速運算、CPO 光通訊與高階材料需求同步增溫，顯示 AI 趨勢已由題材面逐步轉為實質營運動能。 以下是國泰證期整理十大成交金額排行榜： 華邦電 2344 收盤 76.90 元，漲 5.34%，成交金額 241.56 億元。 記憶體族群持續大漲，全球 AI 伺服器擴產，帶動 DRAM 與 NAND Flash 市場需求升溫，看好公司中長線營運動能。 南亞科 2408 收盤 189 元，漲 7.08%，成交金額 214.13 億元。 受惠於記憶體持續供需不平衡，DRAM 報價上漲，加上 AI 伺服器需求強勁，市場對公司未來展望樂觀。 台積電 2330 收盤 1,495 元，漲 0.34%，成交金額 192.24 億元。 在 AI 熱潮持續帶動之下，AI 伺服器與高速運算需求持續推升晶圓代工產能利用率，市場對其後續發展持樂觀新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 1
台股開高漲逾218點 早盤衝28590點創新高
（中央社記者吳家豪台北26日電）台股2025年封關僅剩4個交易日，集團作帳行情進入最後階段，加權指數今天開高漲逾218點，早盤最高達到28590.91點，創盤中新高，電子權值股多檔表態，中小型股表現活潑。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
開盤／台股延續聖誕行情 台積電漲10元
受美股在聖誕節假期前夕續寫多頭傳奇，三大指數齊步收高，激勵樂觀情緒延燒至亞洲市場。台股今（26）日開盤加權指數漲幅在0.6％區間震盪，指數在28530.19附近。權值股台積電（2330）漲10元，漲幅0.66%、記憶體族群也全見紅，華邦電（2344）漲幅0.26%區間，台達電（2308）漲幅0.41%，銅箔基板南亞（1303）漲幅1.37%，科技股領頭衝。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
外資／又倒貨38億！台股硬撐上漲61點 買賣超榜一次看
台股呈現開高震盪個股表現的格局，成交量約維持在4290億元左右的水準，雖然外資放大假，盤面轉由內資掌舵，美股週二（23）日表現回穩，標普500指數在輝達領軍的大型科技股走揚，以及第三季美國經濟成長數據優於預期的激勵下，成功收斂早盤跌幅，市場情緒轉趨樂觀，短天期債券偏弱、美元走貶，也為亞洲股市提供支撐。台股（24）日在權值股穩盤帶動下，加權指數終場上漲61點，收在28371.98點，儘管外資仍賣超38億元，但三大法人合計買超15億元，顯示內資買盤接手力道不弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
內憂外患可能讓川普停止提高關稅 謝志堅從3區域分析2026航運發展
根據《財訊》雙週刊報導，長榮海運、陽明海運前董事長，現任海洋大學兼任教授謝志堅23日表示，基於對內憂、外患的考量，估計美國總統川普2026年不會再拉高對等關稅稅率，甚至可能減少，預期2026年，美國的進口量可望呈現「適度溫和成長」。財訊 ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
〈台股開盤〉年底前又寫新高28590點 台積電站回1500元帶動漲
台股今 (26) 日台股早盤護國神山台積電 (2330-TW) 以 1505 元紅盤開出穩住大盤陣腳，台股早盤類股以電子類股上漲 0.47%，加上塑化類股上漲 0.86% 助攻，早盤台股攻上以 28590.91 點改寫新高。鉅亨網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
【Yahoo早盤】台股衝上28,590點寫新高！分析師林漢偉：台積電紅盤就收紅
台股今（26）日早盤開高，指數一度站穩2萬8千點整數關卡，盤中最高來到28,590點，寫歷史新高。對此，摩爾投顧分析師林漢偉受訪指出，美股創高帶動多方氣勢，但在外資休假、量能偏低下，若台積電（2330）維持紅盤台股將收紅機率高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
2026年存股怎麼選？法人喊買「3金控」...僅富邦金被保守看 目標價、EPS曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導本土金控投顧發布最新「2026年金融業展望」指出，在聯準會（Fed）仍有1至2碼降息空間的情境下，明年銀行外幣資金成本可望下...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
今年股民平均大賺140萬
台股2025年將在31日封關，今年多頭續航，統計至24日，加權指數大漲5,336點，超越去年全年的5,104點、再創史上最大單年漲點，上市櫃市值合計達99.96兆元，即將寫下百兆元重要里程碑；雖然4月遇股災，但下半年台股不斷刷歷史新高，使得投資人平均大賺140.32萬元，一舉創下2010年以來單年賺最多。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
創歷史最貴！ 輝達砸200億美元買AI新創Groq技術？
【緯來新聞網】輝達（NVIDIA）砸200億美元現金，進行其史上最大規模的資產與技術交易，取得 AI緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
76%勞工預估有年終拿 2成看好金額增加
[NOWnews今日新聞]台灣景氣「內熱外溫」，人力銀行進行「年終獎金發放與尾牙舉辦計劃調查」，調查顯示，今年76%勞工預估有年終可領，比例創下13年新高，更有將近2成的人透露，年終獎金應會比去年多。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發起對話
卡古整型後工作邀約銳減？白冰冰鬆口背後「關鍵原因」1句話神補刀
《超級冰冰Show》日前錄影，「演藝圈媽祖婆」白冰冰特地點了外送甜點直達攝影棚，居然「老闆」還直接走進舞台拿到錄影現場，神秘驚喜嘉賓現身讓全場驚呼，讓人感動直呼：「有洋蔥。」鏡報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
輝達重磅結盟 取得AI新創Groq推論晶片技術授權 台鏈沾光
輝達24日與AI新創Groq共同宣布，雙方達成非獨家推論技術授權協議，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至其未...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
台股再創史上新高！早盤衝28590點 台積電開1505元、漲10元
即時中心／綜合報導歐美股市週四（25日）因耶誕節休市一天，台股今（26）日開盤小漲71.5點、開在28,443.48點，一度上漲218.93點、來到28,590.91點，創下盤中歷史新高紀錄；目前指數來到28,481.08點、上漲109.1點。台積電（2330）以1,505元開出，上漲10元。民視財經網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
快訊／台股創歷史新高！早盤大漲至28590點 台積電攻1510元
今日盤面焦點權值股開盤後最高指數，台積電（2330）上漲15元來到1510元；鴻海（2317）上漲3.5元至227.5元；聯發科（2454）上漲15元至1395元；廣達（2382）上漲1元來到265元。CTWANT ・ 2 小時前 ・ 1
《國際金融》美指期近持平 緊盯是否再創高
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美東時間周四（12月25日）晚間，美股主要指數期貨幾近持平，投資人在從聖誕節假期歸隊後、本周的最後一個交易，將密切關注美股是否再創歷史新高。 在節後清淡的交易中，目前道瓊指數期貨微跌0.06%，標普500指數期貨跌0.02%，那斯達克100指數期貨微升0.02%。 24日周三聖誕夜，美股提前於下午1點收盤，終場標普500指數和道瓊指數雙雙創下歷史新高。隨著華爾街進入所謂的「聖誕行情」（一年最後5個交易日和來年頭兩個交易日），包括以科技股為主的那斯達克指數在內，美股三大指數在周三連漲了5個交易日。 在這波升勢推動下，三大指數周線可望迎來穩健的漲幅。今年在經歷雲霄飛車般的劇烈震盪後，最終美股表現仍然亮眼，標普500指數今年以來上漲約18%，可望成為這7年當中，第六度實現15%以上的年漲幅。 在川普4月祭出前所未見的大規模關稅後，那斯達克指數曾一度崩跌墜入熊市，但隨即重整旗鼓，今年以來仍上漲了超過20%。 儘管市場對聯準會明年降息的押注下滑，但美股仍然守住了其上漲趨勢。目前只有不到15%的交易員押注聯準會將在明年1月降息，但對於聯準會3月會採取什麼動作，市場看法時報資訊 ・ 35 分鐘前 ・ 發起對話