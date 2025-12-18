台股盤中跌勢收斂 台積電平盤記憶體股走揚
台股今天開低震盪整理，早盤一度跌逾170點，盤中跌點收斂至百點內；權王台積電早盤下跌15元為1415元，盤中在平盤上下震盪。記憶體族群受惠記憶體產業重要風向球美光（Micron）財報優於預期，今天表現亮眼。
其他權值股方面，鴻海早盤下跌2元，為214.5元；聯發科於平盤1425元附近震盪；廣達下跌1.5元，為263.5元。
電子類股指數下跌0.62%、金融類股指數上漲0.7%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.26%。
（責任主編：莊儱宇）
