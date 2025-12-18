台股盤中跌勢收斂 台積電平盤記憶體股走揚

【財訊快報／劉敏夫】亞洲原油期貨週四盤中價格上揚，延續週三上揚升勢，因投資者權衡了從委內瑞拉到俄羅斯的地緣政治風險與依然疲軟的供應前景。週四西德州中級原油期貨亞洲盤盤中價格上揚1.02美元或1.82%，每桶來到56.96美元的價位。布蘭特原油期貨亞洲盤盤中價格上漲0.94美元或1.58%，每桶報60.62美元。美國正準備對俄羅斯能源部門實施新一輪制裁，以促成烏克蘭和平協議，並宣布封鎖委內瑞拉石油出口，引發了人們對供應中斷加劇的擔憂。地緣政治緊張局勢為期貨市場提供短期支撐。同時，從中東到美國市場的疲軟跡象也開始顯現，促使投資人為明年可能出現的供應過剩做好準備。此外，美國週三發布的官方數據顯示，原油庫存溫和下降，而汽油和餾分油庫存均增加。

財訊快報 ・ 1 小時前