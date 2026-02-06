台股盤中跌幅收斂 台積電翻紅漲10元
美股 5日續挫，拖累今天（6日）開低，盤中下跌逾600點一度翻紅，隨後平盤下震盪，月線失而復得。至11時03分，集中市場指數下跌76.89點，報31724.38點，成交值約新台幣4517億元。
三大權值股，台積電早盤最多下跌25元至1740元，盤中翻紅，上漲10元至1775元，帶動台股跌幅收斂；台達電最多跌35元至1115元，盤中翻紅，上漲5元至1155元；鴻海跌2元至213.5元。
近期熱門的DRAM、PCB族群，今天股價遭遇賣壓，DRAM廠南亞科、華邦電盤中跌幅超過7%，模組廠威剛一度觸及跌停300.5元。PCB玻纖布的台玻、建榮盤中均亮燈跌停，分別為47.55元、102元；載板廠景碩、欣興盤中股價也都觸及跌停，分別為237.5元、329元。隨後部分個股跌幅出現收斂。
國泰投信分析，主計總處發布台灣去年第4季GDP年增率達12.7%，且AI科技出口動能可望支撐2026年台灣GDP年增率挑戰4%以上，台灣經濟基本面仍強。
不過國泰投信提醒，2026年全球經濟仍面臨多重變數，包括美國政府關稅政策的具體落地進展、AI應用能否如期轉化為實質企業效益，都將牽動全球股市表現，現階段利多與風險並存，尤其隨著股價處於高位，盤勢波動加劇，投資人應更注重分散風險。
