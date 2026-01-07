台股盤中跌逾百點 台積電漲多拉回跌40元至1665元
台積電股價連日創高後，今天（7日）漲多拉回，最多下跌40元至1665元，牽動台股盤中下跌約270點。至上午10時30分，集中市場指數下跌112.42點，報30463.88點，維持30300點之上震盪整理，成交值約新台幣4805億元。
三大權值股方面，台積電今天拉回，早盤最多下跌40元至1665元；鴻海維持平盤上下狹幅整理；台達電盤中股價由紅翻黑，最多下跌62元至988元，失守千元關卡。
記憶體族群持續強勁，創見攻上漲停板238元，續創歷史新天價。南亞科、華邦電早盤上漲逾6%，南亞科盤中攻高漲幅達8.5%。DRAM模組廠廣穎盤中一度亮燈漲停44.1元，宇瞻漲幅超過半根停板。
面板族群受惠電視面板價格反轉，今天早盤表現維持強勢，友達、彩晶攻上漲停板16.7元及10.6元，群創盤中最多大漲逾8%，不過隨後由紅翻黑。
塑化股今天表現強勁，南亞盤中亮燈漲停64.7元，台塑、台化盤中漲幅逾5%。
群益投信基金經理人陳沅易分析，AI驅動台灣企業獲利增長，迄今已三年，期間大盤累積上漲126%，成為台股創高重要推手。在AI帶動下，市場預估2026年台股企業獲利成長率上看2成，搭配降息循環延續，資金回流與內資動能充沛下，台股持續看好。
陳沅易觀察，現階段AI的問題都不是需求面，而是供給面，包括電力、記憶體等供應瓶頸，他看好AI趨勢將持續，台灣科技供應鏈為主要受惠者。
面對台股已衝上3萬點，陳沅易認為，台股高點繫於台積電能走多遠，目前台積電獲利還在成長，產能也持續擴充，建議投資人暫時不用對台股預設天花板。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 141
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
今年房價 專家：不崩盤也不會泡沫
戴德梁行總經理顏炳立表示，今年房市會比去年好一點，就是「緩修量穩」，預計蛋黃區下跌5%，炒作過頭的蛋白、蛋殼區則有10%跌幅，今年不動產市場的榮枯與否的光明燈，就是政策和資金。聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 38
唱衰仔崩潰了！台積電狂飆天價 專家曝「1關鍵」ETF族笑開懷 網嘆後悔
台股今（5）日迎來關鍵時刻，在台積電強勢帶動下，加權指數一口氣衝破3萬點整數關卡，寫下歷史新高。台積電股價開盤後迅速走高，最高來到1,695元天價，不僅點燃市場多頭氣氛，也讓不少投資人直呼「真的見證歷史」。對此，財經作家阿格力也在臉書粉專發文，形容這波行情是「媽媽樂等級」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
獨家》華邦電創新高！藝人香蕉「跌到13元也沒賣」獲利6位數心情曝
台股加權指數昨(5)日首度站上3萬點大關，台積電一度飆上1695元天價，華邦電也創下歷史新高，以95.5元坐收。藝人香蕉（王俊傑）先前因持有星宇航空在股東會上發言成名，昨日他也分享自己持有華邦電股票的投資心得，直言即使「跌到13元一路漲到90元都沒賣掉」，最終在股價高點賣掉12張，獲利6位數，嗨喊「全年度的拍攝旅費完成了」，同時也向《中時新聞網》分享自己的投資過程。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
台積電漲多拉回 台股早盤跌逾百點
（中央社記者曾仁凱台北7日電）台積電股價漲多拉回，台股連續創高後，今天早盤下跌約160點，最低至30412點，代表中小型股票的上櫃指數則開高。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
日本掀私有化浪潮！「撒隆巴斯」百年藥廠擬下市 收購案估值破9百億
據外國媒體今天（1/6）報導，日本越來越多企業決定私有化，以躲避監管與投資人的壓力，最新消息指出，以「撒隆巴斯痠痛貼布」聞名的日本百年藥廠久光製藥，其執行長中冨一榮擬買下所有股份，交易估值破9百億元台幣。太報 ・ 20 小時前 ・ 16
店家憂成本轉嫁 怨像在打工
外送專法6日三讀通過，引起許多店家高度關注，有店家認為，保障外送員權益，讓整個外送體制健康基本上是正確的方向，不過一定會提高成本，將視後續效益再選擇是否繼續與外送平台合作；有店家則認為，「羊毛出在羊身上」，成本不免直接轉嫁在店家上，只怕「不做外送沒客人，做了又像在幫平台打工。」中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
【本日焦點】年終獎金讓基層炸鍋 張國煒上火線／川普突襲委內瑞拉 美最新民調出爐／電動車激增 我恐迎「廢鋰電池海嘯」
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.年終獎金讓基層炸鍋 張國煒上火線 2.川普突襲委內瑞拉 美最新民調出爐 3.電動車激增 我恐迎「廢鋰電池海嘯」 4.新北外海20貨櫃落海⋯17個下落不明 5.致電姊告知「車上睡一下」男猝死Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 17 小時前 ・ 7
平台示警漲價5％ 5萬外送員失業
平台方指新法上路，恐促使費用漲價，甚至提及只要漲5％，就可能有流失34％客群，導致5萬外送員失業；而多數民眾也認為，現今外送費本就不便宜，有時費用甚至是餐點價錢一半，若持續調漲，真的會點不下去。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 257
台股下挫83點 記憶體逆勢上揚 華邦電、旺宏衝6%
台股今（7）日台股早盤開低震盪，來到38492點，下跌83點，跌幅0.21%，預估成交量4500億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到281.96點，漲3.05點，漲幅1.09%。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
他好奇「大家穿帽T會每天洗嗎？」過來人吐實情：當外套穿
天氣冷颼颼，不少民眾紛紛翻出衣櫃裡的帽T、毛衣來穿，對此有網友也忍不住好奇「大家的帽T到底會不會每天洗？」掀起討論，其中不少網友承認，不是每次穿完帽T都會清洗。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 20 小時前 ・ 10
台股3天噴1500點！外媒驚「融資餘額17年新高」 分析師揭警訊
台股持續創高，今（6）日終場大漲471.26點收30576.3點，自2026年開紅盤以來連3個交易日創高，以2日低點算起，大漲超過1500點，瘋漲現象引發外媒關注，美國財經媒體報導，台股的槓桿押注已攀升至17年來最高，凸顯市場氣氛進入高度亢奮狀態。中時財經即時 ・ 20 小時前 ・ 1
民眾丟酒瓶碎玻璃污染地面 北市環保局罰2400元
（中央社記者楊淑閔台北6日電）隨意丟棄酒瓶污染環境，也釀安全風險。台北市環保局今天表示，日前有人在信義區巷內亂丟酒瓶，碎玻璃滿地，為此與警方攜手調閱監視畫面調查，重罰行為人新台幣2400元。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
海巡持續搜尋失事F-16V 管碧玲：一起為辛飛官祈禱
花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）及飛官辛柏毅上尉昨天失聯，海巡艇在惡劣海象全力搜尋，海委會主委管碧玲呼籲「各界紛紛集氣，一起為辛飛官祈禱」。管碧玲表示，搜尋到現在，仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨在運作中。海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。有民間貨輪、漁船、商自由時報 ・ 45 分鐘前 ・ 1
跟著億萬大咖布局！專家點名1月「這4檔」股票必買 搭上賺錢順風車
為了提早實現財富自由，不少人選擇斜槓經營或投入投資市場，而觀察億萬富豪與對沖基金經理人的布局方向，往往成為投資人關注焦點。根據投資媒體《Motley Fool》報導指出，多位重量級投資人不約而同重押人工智慧（AI）相關股票，且幾乎沒有理由懷疑，2026年的市場表現會與2025年出現明顯落差。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
平台稱時薪312元 工會：沒理由漲價
昨三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，保障外送員每筆訂單換算時薪後不得低於最低工資時薪的1.25倍、即245元，且不得低於45元，但引發民眾擔憂平台因此漲價。外送員工會強調，目前每單基本費用同樣45元起，時薪245元也遠低於平台調查外送員實際時薪312元，平台還可同時向店家、消費者收費，業者沒理由對消費者漲價。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
送32元電鍋助拾荒婦挨告貪污！清潔隊員判3月緩刑 檢方不上訴
北市黃姓清潔隊員因一時熱心，將資源回收廠內價值32元的電鍋轉手贈與拾荒老婦，原意是希望對方能煮飯過日子，卻遭隊上檢舉並被依貪污罪起訴。士林地方法院日前判決，認黃男構成職務侵占，但考量其自首、全數繳回、行為輕微且財物價值甚低等因素，判處有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年。士林地檢署已於近日收受判決自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
不是越熱越暖！達人揭「4招暖氣使用攻略」 最佳暖房溫度曝光
天氣越來越冷，暖氣機、電暖爐成為許多家庭必備的防寒家電。對此，團購電商名人「486先生」陳延昶分享4招暖氣機使用小知識，不僅能讓暖房效率翻倍，還能更省電。三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
顏炳立：炒作過頭蛋白區、蛋殼區將修正10%
【記者柯安聰台北報導】戴德梁行6日上午舉2025年度房地產市場回顧及2026年趨勢預測，董事總經理顏炳立說，房市冷卻、消除民眾對價格的預期上漲心理，央行做到了。但價格沒有掉下來，他估計今年央行不會鬆綁...自立晚報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言