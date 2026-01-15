台股盤中跌逾200點 台積電跌25元、信驊續創天價

【財訊快報／記者戴海茜報導】歐洲行動叫車領導品牌Bolt自2025年9月底正式進軍台灣以來，上線滿3個月。根據Bolt的營運觀察，自進入台灣市場以來，平台整體業務規模呈現明顯成長，完成行程量相較初期約有近50%的提升。最新營運數據顯示，透過叫車使用情境的彙整與分析，得以更具體地描繪出台灣城市在日常通勤、夜間活動與跨區移動上的既有樣貌。Bolt目前已在全球超過50個國家與600個城市營運，提供多元化的行動服務，包括叫車服務、電動滑板車、電動自行車租賃與汽車租賃，服務超過2億名使用者，並有逾450萬名駕駛透過Bolt平台接單。根據Bolt的營運觀察，自進入台灣市場以來，平台整體業務規模呈現明顯成長，完成行程量相較初期約有近五成的提升。作為上線滿3個月的階段性成果，這些數據反映出台灣用戶在既有移動需求下，對多元行動選擇的實際使用情況，也呈現Bolt在台灣市場逐步累積的成績。Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，經由這3個月的數據觀察，讓這些既有的移動樣貌被更清楚地呈現。從夜間與週末的使用高峰，可以觀察到人們在不同生活場景下，對安全、即時行動服務的實際需求。Bolt將持續深耕在地市場，結合全球營運經

