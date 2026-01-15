台股盤中跌逾200點 台積電跌25元、信驊續創天價
台股今天（15日）開低震盪，盤中跌逾200點，跌破30700點。法說會前台積電股價疲軟，跌25元至1685元，股王信驊強漲，續創天價。
美股主要指數收低，以科技股為主的那指領跌，投資人資金轉進防禦型板塊，銀行股在好壞參雜的企業財報公布後，延續近期跌勢。
台股今天以30746.98點開低，至上午10時48分左右，指數下跌260.68點，至30681.10點，跌幅0.84%，暫時守住5日線關卡。電子股下跌1.3%，金融股漲約1%、櫃買指數跌逾0.3%。
外媒報導，美國對台進口關稅將降至15%，台積電將大幅擴大在美國晶片生產投資；台積電法人說明會今天下午登場，台積電股價承壓，盤中跌25元至1685元，跌幅約1.46%，拖累大盤指數表現。鴻海、台達電、聯發科等電子權值股同步整理，股價均下跌逾1%。
櫃買早盤指數逆勢維持紅盤，續創25年新高，惟盤中翻黑。
資金轉向中小型股與題材族群，被動元件族群續強，國巨撐盤，華容、鈞寶等股價上揚；低軌衛星概念股強勢，華通大漲逾7%、兆赫盤中走強，面板股群創也獲得短線買盤拉抬；重電族群延續基礎建設與電網題材熱度，華城維持多頭格局。「土方之亂」概念股漲跌互見，可寧衛跌停，泰霖盤中漲停。
觀察高價股走勢，股王信驊盤中大漲逾8%，盤中8795元，續創新天價；創意、群聯、智邦等勁揚，其餘高價股多震盪，亞德客-KY平盤，力守千元大關，台股暫時保住「29千金股」。
（責任主編：莊儱宇）
