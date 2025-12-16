台股開盤跌逾350點至27498點 台積電挫15元至1435元

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】48 歲王小姐因右肩疼痛 4 個月，就連夜間翻身都痛醒。治療3個月仍反覆不適，後至高雄長庚醫院就診。骨科部運動醫學科周文毅副教授透過人工智慧輔助分析後，確認她屬於體外震波（ESWT）反應佳族群。治療後3週內疼痛大幅改善，3 個月已恢復正常生活。 肩鈣化性肌腱炎常見 女性盛行率較高 周文毅醫師說，肩鈣化性肌腱炎為常見肩痛主因，盛行率約 2.5%～10%，推估台灣可能有 58.8 萬至 235 萬人受影響。多發生於旋轉肌群的棘上肌，與退化、內分泌與代謝疾病相關，女性且 30～60 歲族群較常見。雖然震波治療有效，但臨床滿意度僅約六至七成。 AI輔助建模 預測震波治療反應更精準 為提升治療準確率，周文毅醫師團隊結合人工智慧機器學習技術，建構可預測 ESWT療效的AI模型。研究分析超過400名患者資料，納入年齡、性別、症狀時間、鈣化大小及型態、疼痛與功能指數等變數，並比較多項演算法，以XGBoost建模預測治療結果。 預測準確率逾九成 助個人化治療決策 研究顯示，J48決策樹可89.5% 準確預測鈣化是否完全吸收；XGBoost預測疼痛與功能改善的準確率更超過90

健康醫療網 ・ 1 天前