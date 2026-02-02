台股盤中跌逾600點 台積電跌25元 記憶體族群重挫
美股費半指數跌3.87%，台積電盤中跌25元，加上記憶體族群殺低，台股今天盤中挫逾600點至31404.54點。
10時13分左右，加權指數達31440.22點，跌623.53點，跌幅1.94%，成交金額新台幣4002.79億元。
台積電盤中跌25元至1745元；鴻海為215元，下挫5.5元；台達電達1160元，跌60元。
記憶體廠華邦電盤中摜至跌停價116元；南亞科也達294.5元，逼近跌停。
低軌衛星零件供應商昇達科逆勢上揚，盤中達1135元，漲40元，漲幅3.65%；網通廠啟碁）上揚6.21%至196.5元；印刷電路板廠華通達178元，漲5.32%。
散熱族群奇鋐今天也逆勢上揚，盤中達1495元，漲2.39%；雙鴻949元，漲4.28%；不過，建準最低138.5元，下挫3.14%；富世達也跌3.85%至1370元。
半導體特用化學廠台特化盤中達328.5元，漲2.81%。
