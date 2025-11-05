台股盤中跌逾700點 台積電跌50元

體育中心／綜合報導中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）即將於明年開打，但有網友卻發現社群平台文宣竟然把台北市著名地標「台北101」給放在上面，和中國其他景點放在一起，讓不少人生氣表示「101又是你們的了？」同時也有網友透露，其實創始5隊中有兩隊為台灣企業，其中還有一隊的隊徽和隊名都和台灣的職棒隊伍有點「象」，在社群網路引發熱議。

FTV Sports ・ 4 小時前