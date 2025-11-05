台股盤中跌逾700點 台積電跌50元
市場擔憂AI熱潮泡沫化，美股四大指數全數收黑，台股今天開低走低，盤中低點下探27373點，挫逾700點，隨後跌點收斂至500點左右，台積電下跌50元，至1455元。
市場擔憂人工智慧（AI）產業熱潮正在形成泡沫化現象，加上美國利率前景充滿不確定性，美股四大指數收黑。費城半導體指數挫跌4.01%，輝達股價下跌近4%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌逾3%。
亞股今天一片殺聲隆隆，日經指數跌逾4.6%，下跌2390多點，韓股早盤跌勢猛烈，觸發熔斷機制，盤中跌勢逾4%。
台股今天開低走低，盤中下挫逾700點，下探27373點，失守28000點整數關卡、10日線、月線。
截至上午10時30分，加權指數下跌598.8點，至27517.76點，跌幅2.13%，成交值新台幣3181.29億元，電子股下跌2.55%，金融股下跌0.77%，櫃買指數下跌1.89%。
觀察權值股走勢，台積電低點下探1455元，下跌50元，鴻海下跌逾2.5%，國巨、台達電挫近4%，聯發科下跌約1.5%。
台股今天下跌家數逾700家，AI概念股表現疲弱，散熱族群奇鋐、雙鴻相對抗跌，在平盤附近震盪，緯創、緯穎、廣達走勢疲弱；載板三雄景碩、欣興、南電均挫逾4%，矽光子族群賣壓沉重，智邦一度跌停，光聖下跌逾3%。
油電、百貨、鋼鐵股相對抗跌，台塑化、統一超、榮剛等維持紅盤。
高價股今天也綠油油，股王信驊挫5%，緯穎、世芯-KY、弘塑、祥碩跌逾4%，雙鴻力守千元關卡，台股守住25千金股。
（責任主編：莊儱宇）
