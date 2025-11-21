台股盤中重挫逾千點 台積電摜破1400大關

受到美股拖累，台北股市慘遭血洗！今(21)日台股加權股價指數跳空開低走低，空方力量大爆發，盤中一度重挫逾千點，終場以26434點收盤，大跌991點，跌幅3.61％。指數摜破季線支撐，成交量5,498億元。

台積電今天暴跌70元，一舉跌破1,400元整數關卡，市值縮水1.81兆，影響大盤指數重摔562點，大盤逾半跌幅由台積電貢獻。不過，台積電收盤價仍維持在季線之上，其他權值股、高價股也下挫。

法人指出，股市大幅回檔，盤中下殺超過1千點，市場情緒急速轉弱，主要反映Fed降息預期降溫，壓抑資金風險偏好；美國科技股修正，連累台股科技族群同步走弱。同時累積漲幅過度，引發獲利了結賣壓。

三大法人同步賣超台股，證交所統計，今日外資賣超915億元，投信賣超12億元，自營商賣超152億元，三大法人合計賣超1,080億元，融資減少、融券增加。解讀資金動向，呈現出法人大賣超、散戶還在猶豫。

外資週五狂倒貨，以915.36億元改寫今(2025)年最大、歷史第4大賣超紀錄。統計外資賣超前10名個股，分別為0050、鴻海、00919、台積電、00715L、富邦金、友達、00940、仁寶，以及0056。其中0050是遭外資猛砍的第1名，前10名有半數是ETF。

法人分析，導致台灣股市大回檔的利空消息，只是情緒面與技術面的問題，並非基本面的惡化，AI長期趨勢明確，在震盪過後可重回多頭架構。不過，由於近期累積的AI投資雜音短期內無法消除，加上個股累積漲幅已大，都是影響未來股價的變數。回歸基本面，AI目前仍然供不應求，相關資本支出也會繼續提高，有利挹注台灣AI硬體供應鏈未來營收及獲利表現。

針對台股黑色星期五的崩跌，國安基金表示，股市是經濟櫥窗，台灣今年經濟成長率可望在5％以上，且輝達財報也證明AI並未泡沫化，而且國安基金還在場內，會視國際情況妥適處理。台股長期基本面好，對台股有信心。

在美股重挫的前提下觀察亞股表現，台、韓股市看起來是風暴中心。金管會分析台股與亞股狀況，台股慘跌3.61％，收盤的同時，新加坡下跌0.91％，上海跌1.37％，香港跌1.4％，日本跌2.23％，韓國重摔3.64％，台股跌幅僅略少於韓國。

