台股盤中重挫逾460點跌破5日線 台積電跌35元至1740元
美國總統川普為爭取格陵蘭控制權，再次揚言對歐洲國家加徵關稅，使歐美貿易緊張升溫，美股20日重挫。台股今天（21日）早盤震盪下跌逾300點，盤中跌幅擴大、重挫逾460點，最低到31295.45點，跌破5日線約31414點。
三大權值股漲跌互見，台積電盤中最多下跌35元至1740元；鴻海開低震盪最多跌3元至220.5元；台達電最多大漲55元至1185元，續創歷史天價。
重電族群今天表現強勁，亞力逆勢攻上漲停板139.5元，華城、中興電盤中股價漲幅也都超過近4%，但隨後漲幅收斂至1%左右。
國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，在台積電領軍下，近期台股頻頻創高，短線乖離過大。根據過去經驗，台積電法人說明會後股價經常會休息一陣子，等待新的利多再重新發動上攻。
蔡明翰認為，AI趨勢明確，需求動能還是很強，且AI效應已外溢到更多相關族群，雖然台股短線面臨修正壓力，但多頭格局未變。
（責任主編：莊儱宇）
