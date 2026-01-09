台股盤中重返3萬點力守5日線 台積電黑翻紅

國際市場持續聚焦地緣政治與美國經濟數據動向，美股周四呈現明顯分歧走勢。道瓊工業指數在金融與傳產股支撐下低開高走，科技股為主的那斯達克指數則續遭獲利了結壓力，下跌104點或0.4%，收在23,480點，顯示高位科技股仍在整理階段。台指期與台積電期貨雙雙平盤情況下，台股今(9)日開盤加權指數下跌超過百點，指數在30228.89之間震盪。權值股台積電（2330）跌20元，跌幅1.18%在1665元之間震盪、鴻海（2317）上漲0.21%，在230.0元附近震盪；聯發科（2454）上漲10元至1455元；廣達（2382）上漲5元來到278元；長榮（2603）上漲1.5元至195元。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前