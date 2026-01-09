台股盤中重返3萬點力守5日線 台積電黑翻紅
台股今天（9日）震盪走低， 一度下跌逾400點， 加權指數跌破30000點大關，最低為29925.49點。 盤中台積電獲買單拉抬，指數翻紅重返30000點大關，最高至30500.42點，力拚站穩5日均線之上。
上午11時10分左右，台股加權指數為30414.95點，上漲54.4點，漲幅0.17%。
觀察權值股表現，台積電由黑翻紅，盤中上漲10元，為1695元。鴻海上漲2元，為231.5元。聯發科平盤1445元；廣達上漲13元，為286元。
多檔記憶體遭列處置交易，市場資金撤出，南亞科、華邦電、力積電、創見、群聯、旺宏一度跌停，盤中跌勢稍微收斂。
另外，散熱股表現強勢，奇鋐上漲逾2%，雙鴻、富世達皆上漲逾1%，高力奔漲停635元。
資深證券分析師簡伯儀表示，今天因記憶體群族進入處置，修正拉回，指數回測5日線，盤中更回測30000點，算是心理關卡；由於強勢股被處置，影響大盤量能，不過若30000點守穩，有望再度往上。
他說，量能萎縮，KD指標也出現高檔轉弱跡象，加上投資人聚焦美國最高法院將裁決美國總統川普對等關稅是否合法，結果具不確定性，使高檔追價意願轉趨保守，短線盤勢仍須觀察30000點關卡的支撐力道。
（責任主編：莊儱宇）
