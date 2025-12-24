台股盤中量縮震盪 PCB材料、記憶體等走勢搶眼 台積電平盤

許多人以為，只要累積足夠資產，就能過上宛如電影般精彩的退休人生。然而，日本一名64歲上班族的親身經歷卻顯示，真正動搖內心的，往往不是金額本身，而是無意間產生的比較。這名男子靠著多年穩健投資，累積約3000萬日圓（約新台幣600萬元）資產，未來還可每月領取超過20萬日圓（約新台幣4萬元）的退休年金，原本被親友視為「老後無憂」的人生勝利組。沒想到，一場與同期同事的聚會，卻瞬間擊碎他的自信，讓他陷入深深

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話