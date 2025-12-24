台股盤中量縮震盪 PCB材料、記憶體等走勢搶眼 台積電平盤
美股標普指數收盤再創歷史新高，台股今天（24日）開高走高，高點來到28486點，上漲175點，隨後大盤漲勢收斂，指數回到平盤附近；權值股小漲，PCB上游材料、記憶體等走勢搶眼，櫃買指數續創今年新高。
台股今天以28383.61點開高，盤中漲至28486.38點，勁揚逾170點，進一步朝11日的歷史盤中高點28568點靠攏，隨後漲勢收斂。
截至上午10時30分，台股加權指數上漲17.56點，至28328.03點，漲幅0.06%，電子股漲0.12%，金融股下跌0.39%、櫃買指數漲逾0.5%，盤中高點至270.25點，續創今年新高。
台積電今天早盤上漲10元，站上1500元，隨後回到平盤附近，鴻海、台達電漲1%以內，大立光勁揚逾2%，聯發科走跌。
PCB族群續強，台光電創高，盤中寫下1690元天價，台燿勁揚逾4%，金像電、尖點、金居、毅嘉等走揚。
DRAM族群方面，南亞科、華邦電漲逾3%，模組廠威剛大漲觸漲停223.5元，十銓漲逾6%，群聯漲近9%。
營建股勁揚，京城、愛山林、日勝生、華固、達麗、欣巴巴等走強。
航運族群走勢相對搶眼，陽明漲逾4%，萬海、長榮力守紅盤之上。
觀察高價股走勢，股王信驊盤中小漲，至6890元；貿聯-KY勁揚逾5%，光聖、群聯上漲約7%，雙鴻走跌，盤中力守千元大關，台股保有「26千金股」。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
輝達領漲！美股連四紅「標普500再寫新高」
[NOWnews今日新聞]在數據顯示美國第3季經濟成長出乎意料地強勁後，美股週二（23日）連續第四個交易日上漲，標普500指數收盤再創新高，在縮短的聖誕假期交易週中，人工智慧（AI）概念股表現持續優於...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 19
美宣布2027年中對中國晶片加徵關稅 批「不合理」追求主導地位
川普政府週二（12/23）表示，美國將對中國半導體加徵關稅，原因是北京「不合理地」追求晶片產業的主導地位，但會將該措施推遲至2027年6月起實施。太報 ・ 3 小時前 ・ 207
公司愛找員工當尾牙主持人 他歎「真的很煩」上班族掀共鳴
歲末年終，許多公司陸續舉辦尾牙，部分公司為了節省支出，會請員工幫忙身兼主持人，或準備表演上台演出，對此有網友忍不住苦歎「真的很煩…」掀起大票網友共鳴。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 20 小時前 ・ 11
美戰爭部：陸預期2027具奪台能力
路透報導美國戰爭部一份報告草案揭露，大陸預期在2027年具備與台灣開戰並取得勝利的能力，完善武力奪取台灣的軍事選項，其中包含在2000海里外展開空襲；報告也發現，大陸可能已在最新飛彈發射井部署超過100枚洲際彈道飛彈，且無意與美國展開戰略核武軍控談判。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 102
若開車撞死張文「駕駛有罪嗎？」 律師解答了
若開車撞死張文「駕駛有罪嗎？」 律師解答了EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 18
大瓶水售價比小瓶水便宜 50萬人傻眼 日本人全說了
一名網友近日在日本旅遊時，在便利商店發現一件奇怪的事情，2000ml的大瓶水售價竟然比1020ml的小瓶水還要低，讓他驚呼日本人好奇怪，在社群網路上吸引逾50萬人關注，日籍YouTuber「Mana」則解釋，如果在日本街頭邊走邊喝大罐的水，真的會被路人側目，「絕對沒有不行，只是大家都看你」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
最狂法拍車！知名茶餐廳老闆涉洗錢 保時捷月底拍賣
檢警日前偵辦30億洗錢案，將首腦同時也是知名茶餐廳的羅姓負責人拘提到案，而他名下保時捷跑車也將在年底拍賣。檢警調查，知名茶餐廳羅姓負責人，涉嫌替博弈集團洗錢30億元，這輛銀色的保時捷就是他利用不法所得...華視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
習近平：中國央企要強化關鍵核心技術攻關
（中央社台北23日電）中央企業負責人會議22至23日在北京召開，中共總書記習近平以書面指示，要求全國央企要增強核心功能，提升核心競爭力，立足實體經濟，強化「關鍵核心技術」攻關，推動科技創新和產業創新深度融合。中央社 ・ 18 小時前 ・ 69
平安夜響叮噹！台股兩萬八續攻新高、高息ETF逆轉翻揚勝大盤
台股平安夜收禮先，跟進美股漲幅，兩萬八大關持續攻高。12月以來，台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48%，反而是今年來一直備感壓力的台股高息ETF逆轉翻揚，同期間共有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，其中群益台灣精選高息ETF(00919) 上漲7.21%漲幅居冠表現最出色。太報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
國際／輝達、美光齊飆帶頭衝！費半勁揚1.1% 日韓股同步補漲
美股周一（22）日四大指數全數收漲，在科技股續強與AI題材回溫推升下，標普500與道瓊工業指數距離歷史高點不到1%。費城半導體指數領漲1.1%，輝達、美光等晶片股勁揚，激勵整體科技族群表現亮眼。日股與韓股昨日也在美股上揚帶動下同步上漲，日經225指數大漲895點，收復5萬點整數關卡，韓國KOSPI指數亦上漲2.1%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
靠投資賺3千萬資產！他參加「1聚會」心碎：我是笨蛋 真相曝眾人驚呆
許多人以為，只要累積足夠資產，就能過上宛如電影般精彩的退休人生。然而，日本一名64歲上班族的親身經歷卻顯示，真正動搖內心的，往往不是金額本身，而是無意間產生的比較。這名男子靠著多年穩健投資，累積約3000萬日圓（約新台幣600萬元）資產，未來還可每月領取超過20萬日圓（約新台幣4萬元）的退休年金，原本被親友視為「老後無憂」的人生勝利組。沒想到，一場與同期同事的聚會，卻瞬間擊碎他的自信，讓他陷入深深三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台積電漲10元登1500元 台股早盤漲逾170點
（中央社記者江明晏台北24日電）美股標普指數收盤再創新高，台股今天開高震盪，早盤最高來到28486點附近，上漲逾175點，進一步朝11日的歷史盤中高點28568點靠攏，台積電最多上漲10元，站上1500元關卡。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
存款剩39元卻買10萬頂規筆電！張文燒機滅證…警暴力破解黑盒子
涉犯台北隨機攻擊案釀3死11傷的張文（27歲）墜樓身亡，專案小組於其租屋處尋獲一台遭焚毀的華碩ROG頂規電競筆電。雖硬碟硬體完好，但因受Windows「BitLocker」加密技術保護，經刑事局求助原廠與微軟均無解。針對這具要價逾10萬、可能藏有犯案動機的「黑盒子」，警方決定採「暴力破解」手段，逐一測試48位數密碼組合以釐清真相。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 95
利比亞參謀總長搭機墜毀土耳其 機上人員全數罹難 飛機疑技術故障
一架商務噴射機23日從土耳其首都安卡拉起飛不久後墜毀，機上包含利比亞參謀總長哈達德（Mohammed al-Haddad）、四名軍官及三名機組人員，全數罹難。土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）說，安卡拉首席檢察官辦公室已對這起事件展開調查；利比亞官員表示，失事原因是飛機出現技術故障。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 18
川普大挫敗 美最高法院阻國民兵部署芝加哥
美國最高法院駁回總統川普在芝加哥地區部署軍隊的請求，對川普而言是重大挫敗。（戚海倫報導） 美國最高法院駁回了總統川普在芝加哥部署國民兵的請求，最高法院主要由保守派大法官組成，對川普來說是一次重大中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
金門 考題不雅 金城國中解聘惹議教師
金門縣金城國中日前9年級健康與體育段考考題出現「綠茶X」、「XX豆漿」等不雅字眼，引發議論。立委陳培瑜22日指出，該教師11月被教評會解聘，且4年內不得擔任教育人員；此事件凸顯現行審題出現破口，呼籲檢討現行審題機制，並積極落實校園性別平等教育。金城國中表示，已強化命題與審題流程，加強教師專業倫理與性別平等教育，杜絕類似事件發生。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
從「哥布林模式」到「引戰誘餌」：我們需要在喧囂裡找回平靜與希望
2025年進入尾聲，英國《牛津英語字典》以「引戰誘餌」(ragebait)作為年度代表字，意指刻意設計用來激起憤怒或憤慨的網路內容，通常透過令人沮喪、挑釁或冒犯的方式呈現，其目的是為了提高特定網頁或社群帳號的流量或互動。牛津語言部門總裁葛拉斯沃(Casper Grathwohl)認為，過去網路主要透過激發好奇心，藉由吸引注意力換取點擊，但如今我們明顯看到，它正轉向劫持與影響我們的情緒及反應。奔騰思潮 ・ 4 小時前 ・ 10
小橘書改版納「暴力攻擊」 劉世芳：明年網路版先著手
北車攻擊事件引發「台灣全民安全指引」（俗稱小橘書）改版討論，內政部長劉世芳今天（12/23）晚間在「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」會後記者會表示，針對暴力襲擊甚至是無差別的攻擊，如何站在民眾的角度上面自救或躲避，明年可能會從網路上面的改版先著手，書面的部分，就等明年預算通過，再把它加到裡面去。太報 ・ 14 小時前 ・ 168
國民黨民調慘崩！驚傳內部也炸鍋 蔡正元開炮黨中央：這是警訊
即時中心／高睿鴻報導國民黨立委近日接連強推高爭議性政治法案，例如助理費除罪化、反軍公教年金改革、財劃法修法，讓地方從中央挖走數千億財源等；以及，杯葛總預算、國防特別預算條例等，均無法獲得主流民意支持，導致政黨民調直直落。調查機構「台灣民意基金會」昨（23）日指出，相較於11月，本（12）月藍營支持率驟降5.2%，如今只剩20.6%；而綠營則暴增7.3%，支持率38.4%遙遙領先國民黨。對此，前藍委蔡正元也回應了。民視 ・ 1 小時前 ・ 4