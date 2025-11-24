台股盤中震盪漲逾220點站穩季線 台積電最高漲20元
美國聯邦準備理事會（Fed）官員釋出降息訊號，台股今天（24日）開盤走揚，早盤最高26764.13點，上漲329.19點，之後走勢震盪，上下波動近282點，拚站穩季線約26509點之上，生技族群強勢，電子權值股持穩；台積電最高上漲20元。
到10時44分，加權指數26656.78點，上漲221.84點，漲幅0.84%，成交值約新台幣2456.04億元，其中電子股盤中漲0.51%，金融勁揚1.46%，電子成交比重約77%。
代表中小型股的櫃買OTC指數揚升1.48%。股價超過千元的高價股漲跌互見，高價股維持「23千金」。
主要電子權值股台積電、台達電、聯發科、聯電漲幅在1%內，鴻海盤中跌1.33%，日月光投控勁揚1.9%，國巨漲2.4%，人工智慧（AI）概念股廣達漲1%、緯創守平盤。
台塑四寶中的南亞勁揚3.2%，記憶體族群南亞科盤中翻紅漲2.5%，華邦電勁揚4.7%。
台新投顧副總經理黃文清表示，AI泡沫不太可能自單一企業財報中顯現，長期來看AI產業龍頭成長、主要客戶需求強勁，台股上周五過度反應，今天市場情緒冷卻後跌深反彈。
展望台股後市，黃文清表示，短期資金面因素影響不大，台股若能在季線以上止穩，反彈可期。
其他人也在看
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI成了企業無聲「剃刀」？美大廠裁員百萬人 專家曝3警訊：市場正在大洗牌
美國各大行業巨頭掀起大規模裁員潮，從零售、消費品到高科技業都屢傳消息，美國科技大廠微軟、亞馬遜、英特爾等多家重量級企業在近期紛紛宣布大幅裁員，根據人力資源機構Challenger,Gray&Christmas數據顯示，美國企業宣布的裁員人數已近百萬人，是景氣不好還是AI取代了人力？對此，股人阿勳在臉書發文表示，美國裁員破百萬人不是經濟不景氣，而是時代換軌的信......風傳媒 ・ 20 小時前
王毅：各國有權對日本罪行再清算
陸日因台灣議題再度緊張之際，大陸外交部長王毅23日再以強硬措辭痛批，日本現職領導人「講了不該講的話，越了不應碰的紅線」，並警告日方一意孤行、一錯再錯，所有主張正義的國家和人民「都有權利對日本的歷史罪行進行再清算」。中時新聞網 ・ 7 小時前
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
開盤／台股強彈329點！台積電重回1405元 外資回補行情啟動
開盤三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台灣人均GDP超車日韓？賴清德喊「明年破4萬美元」：國家有錢就要減稅
資深媒體人周玉蔻22日在臉書分享，總統賴清德出席了一場未公開的活動，詳解台灣經濟發展，賴清德喊話，明年2026年台灣的國民年平均所得，可望達到4萬美元，且在會中強調，台灣大型企業繳了很多稅，「國家有錢，就要減稅」，其中包括私立大學學費補助、長照、租屋等政策，是讓台灣民眾對人均GDP破4萬美元有感的主因。周玉蔻透露，在一個未向媒體公開的活動中，聽了賴清徳花了......風傳媒 ・ 21 小時前
不敵電商 德國內衣品牌黛安芬年底退出大陸市場
又一家知名外資企業宣布退出中國大陸市場。在大陸營運已超過卅年的德國知名內衣品牌「黛安芬」（Triumph），近日突然宣布...聯合新聞網 ・ 5 小時前
石破茂開砲了！ 批高市「台灣有事論」：不能在公開場合說
據日本媒體今天（11/23）報導，日本前首相石破茂今天在網路節目，批評現任首相高市早苗的挺台言論，並直言「這不應該在公開場合談論」，另外，社民黨黨代表福島瑞穗也在社群媒體發文，指出高市的發言已經超越法律的限制。太報 ・ 16 小時前
學生不愛吃 校園日產廚餘500噸
校園團膳講求營養，但食材選擇、烹調方式相當局限，口味未必能讓學生接受，業者估計全國校園團膳每日產出約2000桶、500噸廚餘，占全台每日廚餘量約3成。隨著農業部公告禁止廚餘餵豬，各界盼透過「惜食」從源頭減少廚餘，除了教育部國教署菜單設計，家庭飲食教育也要加強。中時新聞網 ・ 7 小時前
超徵不再 今年估短徵逾600億
今年前10月稅收3兆2884億元，年減0.2％，占全年預算數86.5％。據估算，若無意外的話，今年短徵規模約在600到千億元間。在近20多年中，僅次於民國98年金融海嘯所造成的短徵2538億元，創下歷史次大短徵數，恐更甚於101年、102年歐債危機及109年的新冠疫情。中時新聞網 ・ 7 小時前
怕台灣有事！日擬強化西南離島防衛 設地下避難所因應台海危機
宮古島市政府計畫將一處現有的地下停車場改建為可容納約500人的避難設施，並將與此計畫同步重建當地的體育中心，整體工程預計於2027財年完工。與此同時，距離台灣僅約110公里的與那國町也規劃在市政廳下方設置地下掩體，可供約200人緊急避難。這些舉措被視為「台灣有事」背景...CTWANT ・ 5 小時前
中職/旅外最大關鍵是家人 徐若熙：隊友叫我快滾
味全龍投手徐若熙在味全感謝祭受訪時坦言，旅外與否的最關鍵因素在於家庭，尤其是年幼的小孩能否一同前往。他表示，希望未來無論在哪個國家發展，都能盡量帶著家人一起生活，但也不排除家人無法同行的可能性，所有決定都仍在評估中。中天新聞網 ・ 20 小時前
緬甸五天掃蕩逮捕近1600名外國詐騙犯 其中至少2人來自台灣
緬甸官方媒體週日（23日）報導說，最近五天內針對KK園區以及水溝谷園區兩大詐騙據點的掃蕩，已經逮獲1590名外國非法入境的詐騙犯。其中，週六（22日）在水溝谷抓到的223名外國人，就有2名台灣詐騙犯。太報 ・ 16 小時前
澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求
（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「親自感謝川普總統所提供的協助」。中央社 ・ 7 小時前
真主黨證實 最高軍事指揮官塔布塔拜遭以色列擊斃
真主黨（Hezbollah）證實，高層領袖塔布塔拜（Haytham Ali Tabtabai）在以色列23日對黎巴嫩貝魯特南郊的空襲中喪生。塔布塔拜是在2024年11月旨在結束雙方1年多敵對狀態的停火協議開始以來，被以色列擊斃的真主黨最高層指揮官。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
越南中部世紀洪災釀102死！18.5萬棟房屋被淹沒 災民喝雨水、吃生麵條度日
越南中部地區自18日開始遭受暴雨侵襲，引發嚴重洪災，截至今（23）日上午，死亡和失蹤人數上升至102人，對中部廣義省、嘉萊省、多樂省、慶和省、林同省5省造成90350億越南盾（約新台幣107.7億元）經濟損失；其中33歲潘女回憶事發後多日，僅能以生麵條、蘸著魚露的米飯及雨水飲用維生。鏡報 ・ 19 小時前
TWICE、伍佰演唱會發威 高雄湧18萬人潮產值衝5億
南韓人氣女團「TWICE」連續兩天（22、23日）登上世運主場館，同時間搖滾天王「伍佰＆China Blue」也於高雄巨蛋進行巡迴演唱會，加上高流、衛武營、駁二等場館皆有表演，總計吸引超過18萬歌迷集結港都追星，演唱會效益延伸至夜市、餐酒館等，直至深夜多處夜市依舊人潮洶湧，市府估計創造逾5億觀光產值自由時報 ・ 3 小時前
普發全民安全指引「製造恐慌」？國防部引外媒說法駁斥
新版「台灣全民安全指引」19日起全面普發。立法院明邀國防部、內政部報告普發效益。普發安全指引的動作被部份人批評是「製造恐...聯合新聞網 ・ 19 小時前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
普發一萬「郵局領現」常見Q&A：要帶什麼證件？健保卡沒照片怎麼辦？親友可以代領嗎？
普發一萬郵局領現即日起開放，全台1294間郵局都能臨櫃領取普發一萬現金！那麼普發一萬郵局領現幾點開放？有分流嗎？必備證件有哪些？健保卡沒有照片還能領普發一萬嗎？可以委託親友代領普發一萬嗎？Yahoo新聞編輯室整理財政部提供的常見Q&A，馬上幫您解惑！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 天前