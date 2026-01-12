台股盤中飆新高30681點 股王信驊噴上8千元、投信見好就收大賣99億

台北股市集中市場今（12）日終場上漲278.33點，收30567.29點，漲幅0.92%，成交金額為6040.12億元。

台北股市集中市場今（12）日終場上漲278.33點，收30567.29點，漲幅0.92%，成交金額為6040.12億元。台積電（2330）盤中追平新高，股王信驊（5274）噴上8千元個股天花板。今日外資（不含外資自營商）賣超121.6656億元，投信賣超99.6723億元創史上最大量，自營商買超76.7158億元，三大法人合計賣超144.62億元。

電子權值股方面，台積電、台達電（2308）、聯發科（2454）收紅，鴻海（2317）、廣達（2382）收黑；台積電終場上漲10元，收1690元。而各類股指數多數上漲，其中又以綠能環保類股指數上漲4.06%最強勁，5檔個股飆漲停，其次為電器電纜類股指數上漲3.77%。

記憶體族無懼大咖都被關，今日仍吸引買盤搶進，南亞科（2408）、凌航（3135）收漲停，群聯（8299）大漲9%，華邦電（2344）、力積電（6770）、晶豪科（3006）、威剛（3260）、鈺創（5351）、旺宏（2337）等同步走高；記憶體缺貨漲價潮吹向下游封測，力成（6239）漲停衝新高，華東（8110）、南茂（8150）、福懋科（8131）攜手勁揚，外溢京元電（2449）跟彈，日月光投控（3711）獲美系外資調高目標價，一度逼近3字頭歷史高。

低軌衛星概念股集體開趴，群創（3481）、元晶（6443）、耀登（3138）、華通（2313）、燿華（2367）、金寶（2312）、康舒（6282）、宏觀（6568）、仲琦（2419）、兆赫（2485）盤中全數閃紅燈，興櫃的鐳洋科技（6980）亦大漲3成重返百元大關。

專家指出，台股高檔修正後再度航向天際線，15日台積電將舉行法說會，市場普遍預期，在AI發展仍未終止下，可望釋出樂觀展望，利多簇擁推升近期台股指數屢創新高。目前上檔無壓，且市場資金充沛，若全球股市未見重大利空，台股仍有機會創高，惟驚驚漲多日，仍要提防震盪回馬槍。