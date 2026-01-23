台股盤中首攻32042點 收盤新高31961點週漲552點

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台股今天再創高放量震盪，早盤首次攻上32000點，觸歷史新高32042.44點，攻高後獲利了結賣壓浮現，漲幅收斂一度翻黑，上下波動近350點，盤中翻紅，終場加權指數上漲215.43點，收31961.51點。

台股今天成交值相對放大至新台幣7944.34億元。台股今天收週線，上漲552.81點，週線連5紅。

代表中小型股的櫃買OTC指數早盤觸301.16點，創25年多來波段高點，終場上漲0.48%，電子指數早盤觸歷史新高1957.58點後拉回震盪，終場上漲0.89%，金融指數終場翻紅漲0.13%。

權王台積電收1770元，漲0.57%，權后台達電盤中觸1285元新天價，終場收1260元，漲1.2%，聯發科鎖漲停1630元。

其他電子權值股鴻海收221.5元，跌0.89%，日月光投控收307.5元，勁揚3.19%。記憶體南亞科終場收271.5元，漲1.88%，華邦電收103元，跌1.44%，力積電收58.5元，跌8%。

重電廠今天走勢漲多回檔，華城電機收1030元，跌4.63%，士電收226元，跌4.64%。

股價超過千元的高價股漲多於跌，昇達科躋身千元行列，終場鎖漲停1080元，股王信驊盤中首次攻上9000元大關，最高觸9175元，終場收8870元，漲1.95%。高價股重返「31千金」。

台新台灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）經理人魏永祥表示，美國總統川普再次展現「髮夾彎」，宣布取消原擬對歐洲加徵新一輪關稅，並表示已就格陵蘭議題，與北約達成協議框架，美歐關係和緩，激勵台股今天盤中續創新高，不過獲利了結賣壓漸增，台股攻高後震盪走跌。

觀察影響台股因素，魏永祥指出，可留意美國最高法院對川普關稅政策裁決結果、以及川普陣營後續因應和金融市場反應，此外，美國聯邦準備理事會（Fed）下任主席人選也是觀察重點。魏永祥表示，可繼續關注重量級科技大廠法說對今年營運與AI產業趨勢展望。

從基本面來看，魏永祥指出，市場預期台股企業今年獲利將續增，提供台股續航火種，不過觀察籌碼面，須留意近期融資餘額已超過3700億元，獲利了結賣壓漸增。（編輯：楊凱翔）1150123