台股盤中高檔震盪 權值股撐盤被動元件勁揚

市場情緒穩定，美國聯準會下周降息預期仍高，台股今（3日）以27605.63點開出，隨後上漲超過250點，權值股台積電漲15元，觸及1445元，聯發科小漲5元，觸及1420元，鴻海漲5元，觸及227元，廣達同步漲1元至289.5元。

中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話