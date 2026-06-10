台股盤中「大跌600點」錢該往哪去 專家解答3大類個股

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台股10日盤中一度下殺600點。（圖／東森新聞）





台股指數今（10日）開盤一路下殺，盤中一度大跌600點，跌幅約在1.3%左右，指數在44000點附近震盪，許多股民都在問，錢該往哪裡去。對此資深證券分析師王兆立接受《EBC東森新聞》訪問時分析，有3大類型個股可以逢低承接，另外大盤整理的情勢會維持一段時間，建議槓桿族減碼。

「被動元件」、「光學」帶動市場信心回籠

王兆立表示，台股目前出現回檔修正的走勢，盤中表現相對強勢的就是「被動元件」與「光學」，代表性的個股就是「國巨」與大立光，在今天都出現漲停板走勢，早盤也一度帶動市場信心回籠。

廣告 廣告

王兆立指出，之前的指標股如聯發科、台達電、鴻海等等都出現轉弱的現象，所以大家在操作上需要比較謹慎。

3大類個股適合布局

王兆立分析，至於錢要往哪邊去，可以這些選這些標的，像是「披著傳產外衣的電子股」、「高成長本益比低」、「高殖利率個股」，這些類型的個股，比較有機會可以逢低承接。

大盤整理尚未結束 建議降低槓桿

王兆立建議，大盤的整理還沒結束，應該還需要一段時間，持股比例比較高或是有用槓桿操作的人，現在應該以減碼為主，應該把持股的部位降到自己睡得著覺的程度，降低槓桿、減少部位是現在目前主要的操作方式。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

狂瀉2600點衝了！ 抄底族狂撿「這檔ETF」驚爆62萬張大量

川普拋入股震撼彈！AI國家隊 OpenAI力挺

電梯激吻畫面流出！輝達供應鏈董座爆偷吃網紅

